中啟「不明原因肺炎」應急演練 網憂：又要開始了？

甘肅張掖市早前舉行聚集性不明原因肺炎疫情有關演練。(取材自微博)

中國多地近期陸續舉行「不明原因肺炎」應急演練，模擬如何處置突發的群聚感染。這是歷經3年新冠疫情 後，官方年度傳染病應急演練首度針對「不明原因肺炎」，這也讓心有餘悸的中國民眾議論紛紛「又要開始了」？但有部份地方將演習外包給傳媒公司處理，被質疑是當地政府為應付中央的「文件」指示，當表演去做。

中央社報導，中國2022年12月解除長達3年的新冠疫情封控，而2022年、2023年度疫情防控應急演練是針對「突發急性傳染病」，但今年各地齊一舉辦大規模的「不明原因肺炎」應急演練，引發網路議論。

網上曝光一張得標通知截圖顯示，河南 省會鄭州 市本月將舉辦一場「不明原因肺炎」應急演練，在社群平台引發網友負評，反問：「這是在釋放什麼訊號？」、「又要開始了？」、「他們想幹什麼？」。許多網友批評官方浪費錢，直呼不想再經歷一次；還有人說，「他們騙不下去了，還想再來一次」。

事實上，中國地方衛生當局5月起已相繼舉辦「不明原因肺炎」應急演練，參與人員著全身防護衣，現場猶如回到疫情期間；許多醫院也舉辦院內群聚感染演練。

其中，陝西寶雞市13日演練從醫療機構接診發現不明原因肺炎疑似症狀患者後的處置過程；北京市石景山區近日則是針對模擬一家兩口陸續出現流感症狀，自行服藥3天無效，經專家會診後，報告聚集性不明原因肺炎疫情，進行應急處置全過程演練。

據發布，安徽省聚集性不明原因肺炎疫情應急處置演練7月4日在馬鞍山市舉辦。本次演練模擬某地發生一起聚集性不明原因肺炎疫情，後經實驗室鑒定為一種「全新的冠狀病毒新亞種」。

在此之前的6月27日，雲南省在騰衝市舉行「境外輸入不明原因肺炎聚集性疫情」處置應急演練，模擬境外移入不明原因肺炎病例導致本地發生群聚疫情。

自由亞洲電台報導，多地近期陸續舉行「不明原因肺炎」應急演練，但有部份地方將演習外包給傳媒公司處理，被質疑是當地政府為應付中央的「文件」指示，當表演去做。

鄭州肺炎演習的政府文件顯示，演習項目由「河南展研文化傳媒有限公司」中標，合約金額為375000人民幣，內容包括為演習提供劇本設計、拍攝等。天眼查信息顯示，該公司成立於2023年4月18日，是一家以從事文化藝術業為主的企業。