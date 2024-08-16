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奧運舉重金牌現身海青節引轟動 李雯雯備戰全大運

特派記者陳政錄／福州16日報導
巴黎奧運會舉重金牌得主李雯雯（左起）、李發彬，在海青節峰會向台青作分享交流。(記者陳政錄／攝影)
巴黎奧運會舉重金牌得主李雯雯（左起）、李發彬，在海青節峰會向台青作分享交流。(記者陳政錄／攝影)

第12屆海峽青年節正在福州舉辦，除安排兩岸大學生領袖營、閩台人才對接會，昨下午的海青節峰會上，更邀請甫獲得2024年巴黎奧運舉重金牌的大陸運動員李發彬、李雯雯，向現場台青作分享交流。有台青表示，期待赴陸尋找有關物聯網、人工智慧等新興領域的發展機會。

第12屆海峽青年節於11至17日，在福州舉辦集中階段活動，其中，15日舉辦了海峽青年節峰會、兩岸大學生領袖營分享會、閩台青年人才對接活動、兩岸大學生實體建構大賽、海峽氣象青年匯等。

正值巴黎奧運會剛剛結束，兩岸為奧運健兒加油，也拉近彼此距離，昨天下午的海峽青年節峰會上，剛結束巴黎行的舉重男子61公斤級金牌李發彬、舉重女子81公斤以上級金牌李雯雯，向現場台青作分享交流，登台時響起熱烈掌聲和歡呼。

奪得金牌後，因歡呼「下班了，下班了」，意外暴紅的李雯雯坦言，經歷傷病後，順利完賽壓力釋放，沒有意識到鏡頭還在拍，表示接下來將備戰大陸的全大運，繼續為福建省爭光。李發彬則說，最想把金牌獻給老婆，並指作為競技體育運動員，不在乎多辛苦，而是要努力拚搏，刷新和創造「屬於中國人的紀錄」。

海青節期間，舉辦兩岸大學生領袖營，邀請台灣43所大學，87名學員到福州和陸生共同生活、學習。去年也曾隨前總統馬英九「大9學堂」赴陸參訪的台南大學學生議會議長林彥良說，期待尋找物聯網、人工智慧等新興領域的發展，也希望大陸可在駕照方面對台灣人提供更便利的換照方式。

閩台人才對接活動方面，據主辦方統計，截至15日，共收到台青履歷483份，達成就業意向17人，簽約25人。有意在大陸尋找AI領域職缺的台科大碩士生簡德輝說，可現場與企業方進行參訪、交流，對台青求職有直接幫助。

巴黎奧運 人工智慧 馬英九

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