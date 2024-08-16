我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

波克夏持有蘋果和可口可樂一樣是整數4億股 巴菲特打算長抱不賣？

從冷漠到全民沸騰 巴黎奧運大獲成功扳回形象

海口一對龍鳳胎先後出生 妹妹竟比哥哥晚到11天

中國新聞組／北京16日電
海南現代婦女兒童醫院產科專家團隊為劉女士實施延遲分娩，讓龍鳳胎平安誕生。（取材自海南日報／海南現代婦女兒童醫院供圖）
海南現代婦女兒童醫院產科專家團隊為劉女士實施延遲分娩，讓龍鳳胎平安誕生。（取材自海南日報／海南現代婦女兒童醫院供圖）

家住海口的劉女士（化名）懷雙胞胎，但懷孕22周時被診斷宮頸機能不全，這意味著恐有流產風險。為保住兩個寶寶，海南現代婦女兒童醫院產科專家團隊為劉女士實施延遲分娩，讓這對龍鳳胎平安誕生，而妹妹比哥哥晚出生了11天。

據海南日報報導，劉女士孕22周時在例行四維彩超時被診斷為宮頸機能不全，為了幫助寶寶們能夠更好地在媽媽子宮內健康發育，海南現代婦女兒童醫院產科主任余麗金為劉女士進行宮頸環紮術保胎，手術順利，6天後，劉女士回家繼續待產。

2024年5月，懷孕25周的劉女士胎膜早破，保胎4天後，出現難以抑制的宮縮疼痛，產科副主任醫師李飛飛檢查發現宮口已開全，需終止妊娠保障母嬰安全。但雙胞胎寶寶是雙絨毛膜雙羊膜囊，也就是說兩個寶寶各住一個「房間」，其中一個寶寶胎膜早破，但另外一個寶寶仍在宮內發育良好，有繼續妊娠的可能性。

針對這一特殊情況，余麗金緊急組織產科、新生兒科、產房等多學科專家團隊討論，大家一致認為，在條件允許的情況下，可以為第二個寶寶進行「延遲分娩」，爭取更長孕周，這樣寶寶能發育得更好。於是產科團隊制定了第二胎延遲分娩方案及緊急預案。

順利誕生的龍鳳胎。（取材自海南日報／海南現代婦女兒童醫院供圖）
順利誕生的龍鳳胎。（取材自海南日報／海南現代婦女兒童醫院供圖）

當天晚上8點，在醫護團隊共同努力下，劉女士誕下一名體重750克的男寶但呼吸微弱，經緊急搶救後送往新生兒科NICU進一步治療。幸運的是，第二個寶寶胎膜完整、胎盤完好，符合「延遲分娩」的條件。11天後，懷孕27周的劉女士再次出現頻繁宮縮、流液現象，第二個寶寶在產科醫護團隊的共同努力下也順利降生。

妹妹比哥哥晚出生11天，體重達920克，因妹妹和哥哥一樣是早產兒，也被送到新生兒科進一步治療觀察。經新生兒科醫護團隊2個多月精心照護和治療，哥哥從750克增長到2310克，妹妹從920克增長到2580克，兄妹倆各項指標達標，順利出院。

上一則

李澤鉅談經濟：過去歷史 誰賭香港長期差都錯

下一則

中國奧運8大新星敢打敢拚 大方灑脫

延伸閱讀

曾之喬懷孕了 與辰亦儒結婚4年「感激能成為爸爸媽媽」

曾之喬懷孕了 與辰亦儒結婚4年「感激能成為爸爸媽媽」
港府報喜 大熊貓「盈盈」生龍鳳胎…粉紅寶寶照曝光

港府報喜 大熊貓「盈盈」生龍鳳胎…粉紅寶寶照曝光
1100女性控CBP歧視懷孕員工 4500萬元和解

1100女性控CBP歧視懷孕員工 4500萬元和解
邊境局被控歧視懷孕員工 逾千人集體訴訟 4500萬元和解

邊境局被控歧視懷孕員工 逾千人集體訴訟 4500萬元和解

熱門新聞

CGTN記者突然考全紅嬋英文，但就遭到無情拒絕。（視頻截圖）

巴奧／央視記者考「拿捏」英語怎麼說？ 全紅嬋霸氣懟8個字

2024-08-10 06:30
中國跳水好手全紅嬋在巴黎奧運上拿下兩面金牌，賽後她受訪透露如何排解訓練時的壓力。（新華社）

全紅嬋遇挫折「不內耗」 透露紓壓方法：路過的狗也罵兩句

2024-08-11 02:19
合成圖像顯示了一系列明亮物體沿著與長征6A火箭體及其於2024年8月6日部署的18顆千帆衛星相同的軌道移動，這些物體是由火箭體解體產生的碎片的一部分。 (觀察者網／Slingshot Aerospace)

變700片太空垃圾雲 千帆星座火箭為何解體了？

2024-08-09 21:00
全紅嬋曬出滿地的彩色玩具烏龜。(取材自瀟湘晨報)

全紅嬋王者「龜」來 回中國第一件事居然是曬出滿屏的烏龜

2024-08-14 07:30
中國網紅13日披露與巴黎長榮桂冠酒店的爭執，引起眾多中國網友回應。（圖／截自抖音「張教官的有趣人生」）

網紅指巴黎長榮桂冠酒店拒掛五星旗 中國網友號召抵制

2024-08-13 09:39
「中國飛魚」潘展樂一行三人日前低調現身上海理髮店。（視頻截圖）

「中國飛魚」上海低調理髮 被問：游泳的？你認識潘展樂嗎？

2024-08-11 08:30

超人氣

更多 >
2種最「無聊」理財方法 讓她提早實現財務自由

2種最「無聊」理財方法 讓她提早實現財務自由
小腹凸、臉變圓… 賈玲為電影減重50公斤「復胖」了？

小腹凸、臉變圓… 賈玲為電影減重50公斤「復胖」了？
全球股市何時賣壓再起？策略師：3因素恐觸發第3波賣壓

全球股市何時賣壓再起？策略師：3因素恐觸發第3波賣壓
天天吃青花菜 身體驚喜五變化

天天吃青花菜 身體驚喜五變化
習近平因為「他」神隱半月 政權不穩、重病傳言再起

習近平因為「他」神隱半月 政權不穩、重病傳言再起