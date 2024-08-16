海口一對龍鳳胎先後出生 妹妹竟比哥哥晚到11天

海南現代婦女兒童醫院產科專家團隊為劉女士實施延遲分娩，讓龍鳳胎平安誕生。（取材自海南日報／海南現代婦女兒童醫院供圖）

家住海口的劉女士（化名）懷雙胞胎，但懷孕22周時被診斷宮頸機能不全，這意味著恐有流產風險。為保住兩個寶寶，海南現代婦女兒童醫院產科專家團隊為劉女士實施延遲分娩，讓這對龍鳳胎平安誕生，而妹妹比哥哥晚出生了11天。

據海南日報報導，劉女士孕22周時在例行四維彩超時被診斷為宮頸機能不全，為了幫助寶寶們能夠更好地在媽媽子宮內健康發育，海南現代婦女兒童醫院產科主任余麗金為劉女士進行宮頸環紮術保胎，手術順利，6天後，劉女士回家繼續待產。

2024年5月，懷孕25周的劉女士胎膜早破，保胎4天後，出現難以抑制的宮縮疼痛，產科副主任醫師李飛飛檢查發現宮口已開全，需終止妊娠保障母嬰安全。但雙胞胎寶寶是雙絨毛膜雙羊膜囊，也就是說兩個寶寶各住一個「房間」，其中一個寶寶胎膜早破，但另外一個寶寶仍在宮內發育良好，有繼續妊娠的可能性。

針對這一特殊情況，余麗金緊急組織產科、新生兒科、產房等多學科專家團隊討論，大家一致認為，在條件允許的情況下，可以為第二個寶寶進行「延遲分娩」，爭取更長孕周，這樣寶寶能發育得更好。於是產科團隊制定了第二胎延遲分娩方案及緊急預案。

順利誕生的龍鳳胎。（取材自海南日報／海南現代婦女兒童醫院供圖）

當天晚上8點，在醫護團隊共同努力下，劉女士誕下一名體重750克的男寶但呼吸微弱，經緊急搶救後送往新生兒科NICU進一步治療。幸運的是，第二個寶寶胎膜完整、胎盤完好，符合「延遲分娩」的條件。11天後，懷孕27周的劉女士再次出現頻繁宮縮、流液現象，第二個寶寶在產科醫護團隊的共同努力下也順利降生。

妹妹比哥哥晚出生11天，體重達920克，因妹妹和哥哥一樣是早產兒，也被送到新生兒科進一步治療觀察。經新生兒科醫護團隊2個多月精心照護和治療，哥哥從750克增長到2310克，妹妹從920克增長到2580克，兄妹倆各項指標達標，順利出院。