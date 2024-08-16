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福州男搭機跨省800公里到上海上班 9點準時打卡 網友這樣評論

中國新聞組／福州16日電
男子在視頻中展示自己通勤的交通方式。（視頻截圖）
男子在視頻中展示自己通勤的交通方式。（視頻截圖）

一名男子近日用視頻記錄了他搭飛機從福州到上海，跨省800公里上班的通勤過程。當事人表示，他清晨4點半起床，9點剛好到公司，一周一次這樣通勤，雖然辛苦，但也習以為常。網友們看到後紛紛表示驚訝，有人留言調侃：「還沒到工位就已經累癱了」；也有人佩服他的時間管理能力，感嘆「這才是真正的打工人」。

綜合快科技、新浪報導，近年來有不少跨城通勤的故事登上熱搜，這些遊走在雙城之間的人們被稱為「鐘擺族」，他們從清晨開始，通過高鐵/飛機+地鐵+單車的組合出行方式，準時踩點打卡。這是多數需要跨城通勤的上班族的真實寫照，對他們來說，這是無比熟悉的生活日常。這名男子就是其一。

據這名福州男子分享的視頻，清晨4點半鬧鐘響起，他迅速起床收拾，直奔機場。經過1小時多的飛行，在上海浦東機場落地，緊接著乘坐地鐵前往公司。整個過程環環相扣，最終在早上9點準時到達公司，完成打卡。他表示，這樣的跨省通勤每周只進行一次，雖然辛苦，但也習以為常。

男子在機上補眠。（視頻截圖）
男子在機上補眠。（視頻截圖）

男子趕在上午9點抵達公司打卡。（視頻截圖）快科技
男子趕在上午9點抵達公司打卡。（視頻截圖）快科技

說到跨城通勤，有網友覺得比較折騰，認為「不如把浪費在路上的時間用於學習更多知識與技能」；也有網友享受其中，稱「當結束一天的繁忙之後，晚上坐高鐵回家，我就把自己投入到生活氛圍中，下班之後，會讓人進入一種很放鬆很解壓的狀態」。也有網友好奇，如此高成本的通勤方式，究竟是怎樣的薪資水平才能支撐，不過這名男子並未透露。

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