1套房幾萬元 鶴崗之後 東北又1小城火了 吸引年輕人定居

遼寧省阜新正依靠超高「性價比」，吸引一批批年輕人前去定居。(取材自中國新聞周刊)

黑龍江省鶴崗之後，又一座東北小城—遼寧阜新，在社交媒體「爆火」，起因同樣是其出現了大量幾萬元人民幣一套的房子。這座被國家定義為「資源枯竭型」城市的小城，正依靠超高「性價比」，吸引著一批批年輕人前去看房和定居，其中又以當前生活的「失意者」居多。

中國新聞周刊報導，「網紅」城市鶴崗之後，阜新「火」起來了。在社交媒體上，不難發現想去阜新買房生活的外地人。

不久前剛度過40歲生日的盛銘(化名)，作為被裁幾個月還沒找到合適工作的「北漂」程序員，在又一次面試失敗後突感覺累了。「那時候一下子想開了，現在手裡攢的錢，足夠去小城市好好生活」、「鶴崗不通高鐵，且冬天太冷，動輒零下30℃；乳山雖然在海邊，環境好，但不是地級市，實地看基礎設施差很遠」。

阜新給他的整體感覺最好。「網上說兩、三萬元(人民幣，約2790至4180美元)一套的，是在離市中心10公里多的地方。如果開車影響不大。阜新的交通也更方便，高鐵到瀋陽40多分鐘，到北京兩個半小時。」

讓盛銘感慨的還有阜新的物價，習慣了北京快餐價格的他，被阜新13元幾十道菜的自助盒飯震驚到了。而在街邊吃一碗麵也就七、八元，一頓普通的午餐花費十元左右。阜新甚至在今年還有了萬達廣場。阜新的房租也非常低。盛銘說，差一點的房源200元或300元每月，裝修好一點面積稍大的也不過五、六百元每月，比起他當下在北京合租的4000元每月的主臥單間，划算得多。盛銘決定先租半年，看看能不能適應。

在阜新從事房產中介工作的小林說，和之前的鶴崗一樣，阜新吸引的外地人，往往是當前生活的「失意者」。

盡管在多個二手房網站，阜新房子的參考價格是3000元到4000元每平方米，但可以發現眾多總價在10萬元以下的房源。房價 低和物價低的另外一面，是在當地的收入遠遠無法和一線城市甚至二線城市媲美。小林說，有些服務員工作，月薪2500元左右。

2023年，阜新GDP為602億元，在遼寧全省地級市中，排名倒數第一。與在黑龍江GDP排名倒數的鶴崗類似，多年來，阜新本地的常住人口不斷流失。阜新因煤而建，因煤而興，整個城市曾經就像一座以海州露天礦為核心的大工廠。1951年，由蘇聯援助設計的海州露天礦動工開建，是當時亞洲最大的露天煤礦。2005年6月，因多年超強度開採，不得不宣布關閉破產 。