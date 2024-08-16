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「先天健身聖體」 女童獲傅園慧關注 學游泳「腿像有螺旋槳」

中國新聞組／北京16日電
女孩似乎變得更自信了。(取材自九派新聞)
女孩似乎變得更自信了。(取材自九派新聞)

一位母親日前在網路上稱，「女兒因為胖變得沒自信，以前還覺得力氣大是值得驕傲的事情。」視頻中，其女兒身材壯碩，可以單手提起一隻薩摩耶犬，被網友稱「先天健身聖體」，引發熱議，在里約奧運暴紅的「洪荒少女」泳將傅園慧也稱小女孩天賦頂級。

來源：YouTube

九派新聞報導，母親日前在視頻說：「女兒說，她們班的同學，她一個胳膊就可以抱起來。」著名運動員傅園慧則連著兩天評論：「她的天賦是頂級啊，這位媽媽，真的不做運動員嗎？力氣大本來就值得驕傲！」希望鼓勵小女孩運用自己的天賦，成為運動員。

據報導，女孩母親13日更新了視頻，稱女兒已經開始嘗試游泳了，教練說她的腿上好像有螺旋槳，速度快得驚人。據了解，小姑娘30分鐘學會打腿，游了2小時媽媽喊她走她才走，網友紛表示，「好想要同款的強壯女兒」。

女孩母親14日再文表示：「最近一直在帶她鍛鍊，也跟她說了很多人喜歡她，女兒好像自信了一點。」

對此，網友評論，「壯是真的壯，美也是真的美」、「在健身房擼了一天鐵，狂喝蛋白粉，回來一看視頻天都塌了」、「確定沒有練過嗎？這條件基礎真的是太好了」、「未來的奧運游泳女子冠軍」。

視頻顯示，小女孩可以單手抱起一隻薩摩耶犬。(取材自九派新聞)
視頻顯示，小女孩可以單手抱起一隻薩摩耶犬。(取材自九派新聞)

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