長在蘋果上的蘑菇…「果菌王」有後代了 目前沒蘋果味

「果菌王」已有了第一批「後代」。(取材自微博)

還記得那朵從蘋果上長出、後又送往中國科學院昆明植物研究所的「果菌王」嗎？最近，通過分離培養的「果菌王」已有了第一批「後代」，但暫不具備蘋果味。

潮視頻報導，「果菌王」大名裂褶菌，也常被稱為白參，是東南亞 一帶著名的食用菌。中國科學院昆明植物研究所的科研人員在收到從浙江德清寄來的蘋果蘑菇後，對其開展了系列研究。分離培養的「果菌王」還和科研人員從青藏高原收集來的白參、「太空 白參」，在中國科學院昆明植物研究所的實驗室內進行了菌絲階段的生物學特性對比。

報導指出，中國科學院昆明植物研究所研究員趙琪說：「相比青藏高原的白參和從太空回來的白參，『果菌王』的長勢並不是很整齊，經歷20多天的培養，目前只收穫了20斤(約10公斤)左右白參。一般白參20天左右就可出菇。」在本次對比實驗中，三種白參都選用了闊葉木屑作為栽培基質，前兩者為經歷多輪選育的品種，生長速度明顯快於純野生的「果菌王」。

趙琪說：「如果用開花程度來形容雙方長勢，青藏高原白參和『太空白參』已經完全『綻放』，但『果菌王』還處於『花骨朵』的狀態，只有部分可採摘。」

據報導，趙琪團隊打算先給當初慷慨贈送「果菌王」的浙江德清鄧女士，寄去一、兩斤「果菌王」後代嘗嘗鮮。對此，鄧女士說，感覺既驚喜又有些感動，已有了些小小的期待。

趙琪說，目前「果菌王」還處於馴化階段，且栽培基質用的也是常見材料，因此，他估計此次的白參並不會有特別的味道。