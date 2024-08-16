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上海書展邁入第20屆 讀者觀察：朝「超市化」趨勢發展

特派記者陳宥菘／上海即時報導
2024上海書展8月14日至20日在上海展覽中心登場，眾多出版社都打出全場6折的優惠。(記者陳宥菘／攝影)
2024上海書展8月14日至20日在上海展覽中心登場，眾多出版社都打出全場6折的優惠。(記者陳宥菘／攝影)

2024上海書展8月14日至20日在上海展覽中心登場，活動邁入第20屆規模再升級，有19家中國重點出版集團的357家各類出版機構參展，集中打造「首發」「首展」「首簽」，總計活動總數超過1000場，比去年增加20%。活動預計吸引40萬人次觀展。值得一提的是，今年書展延續近年低價促銷策略，眾多出版社都打出全場6折的優惠。

另外，延續去年調整，今年上海書展一樣沒有設置「台版書專區」。在中國圖書進出口上海公司攤位上，則有部分的10個書櫃放有台灣原版書籍，包含文學小說、人物傳記、人文社科、漫畫、心理教育、影視藝術、日常生活等類別。上海香港三聯書店的展位內則有近20個港台書櫃。

上海書展由中共上海市委宣傳部（上海市新聞出版局）指導，上海國際貿促會、上海市書刊發行行業協會、上海出版社經營管理協會主辦。本屆書展預計發售約40萬張參觀券，並分為日場與夜場，售價分別為人民幣10元與5元(約1.4和0.7美元)。

今年書展延續近年低價促銷策略，許多出版社都在展位上貼出打折告示。例如「果麥」、「中國人民大學出版社」都貼出「全場6折」，甚至有攤位周邊有多名工作人員舉著打折告示牌，並配有大聲公播放：「全場59折，最後一分鐘！」希望刺激賣氣。

本身經營出版公司、50歲的中國民眾黃曙輝接受本報採訪指出，上海書展正朝著「超市化」的趨勢走，在大眾讀者變多的情況下，書商更希望把書多賣一點，完成比較好的銷售額。與此同時，「專業化」與「國際化」正在弱化。

與黃曙輝一同觀展，從出版業退休的62歲中國民眾龐堅補充表示，專業化、專題化的書比較高端，受眾少，賣得肯定不好，現在的市場經濟情況會需要多賣點書。

上海書展微信公眾號引述江蘇鳳凰出版傳媒股份有限公司黨委書記、總編輯徐海的話指出，上海書展的功能在於交易，而不是展示出版成就，「上海書展辦得成功的地方一在於銷量，二在於活動，兩個效益都得到了很好的體現：銷量體現經濟效益，活動體現社會效益，推動知識分享和書香社會建設。」

上海市長龔正15日也現身書展觀展。他表示，要打造好上海書展這張城市文化名片，讓閱讀融入生活，讀書成為日常，讓城市「書香味」更加濃厚。他並表示，要促進文體旅商展聯動發展，發揮上海書展的溢出效應，培育「閱讀+」新業態新消費，讓更多市民遊客體驗書香之夏的別樣魅力。

2024上海書展8月14日至20日在上海展覽中心登場，預計吸引40萬人次觀展。(...
2024上海書展8月14日至20日在上海展覽中心登場，預計吸引40萬人次觀展。(記者陳宥菘／攝影)
2024上海書展8月14日至20日在上海展覽中心登場，今年活動總數超過1000場...
2024上海書展8月14日至20日在上海展覽中心登場，今年活動總數超過1000場，比去年增加20%。(記者陳宥菘／攝影)
2024上海書展8月14日至20日在上海展覽中心登場，「讀客文化」攤位周邊有多名...
2024上海書展8月14日至20日在上海展覽中心登場，「讀客文化」攤位周邊有多名工作人員舉著打折告示牌，並配有大聲公播放：「全場59折，最後一分鐘！」(記者陳宥菘／攝影)

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