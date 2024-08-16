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中擬放寬婚姻登記 不再需要戶口本 網憂加劇人口拐賣

中國新聞組／北京16日電
中國擬修訂「婚姻登記條例」，簡化結婚登記程序。圖為今年七夕，多對新人在杭州市臨安區民政局婚姻登記中心參加集體頒證儀式。（新華社）
中國擬修訂「婚姻登記條例」，簡化結婚登記程序。圖為今年七夕，多對新人在杭州市臨安區民政局婚姻登記中心參加集體頒證儀式。（新華社）

中國擬修改結婚法規，未來將簡化結婚登記程序，不再需要戶口本，同時使離婚變得更難，「離婚冷靜期」內只要一方不願意即可撤銷離婚。相關話題衝上微博熱搜第一，網友擔心此舉會加劇人口拐賣和家暴問題。

中央社綜合中國媒體報導，中國民政部12日公布起草的「婚姻登記條例（修訂草案徵求意見稿）」全文，徵求社會各界意見。這是中國「婚姻登記條例」自2003年10月1日施行以來的首次修改。

首先是結婚和離婚登記都不再需要戶口本，並取消婚姻登記地域管轄的規定。辦理結婚登記的中國大陸居民，只需出示本人的居民身分證、本人無配偶以及與對方當事人沒有直系血親和三代以內旁系血親關系的簽字聲明；辦理離婚登記的居民則須出具本人的居民身分證和結婚證。

其次是寫明可撤銷婚姻的情況，包括因脅迫結婚、不如實告知重大疾病的，另一方當事人可以向人民法院請求撤銷婚姻。

草案還針對30天的「離婚冷靜期」做出具體規定，自婚姻登記機關收到離婚登記申請之日起30日內，任何一方不願意離婚的，可以向原申請離婚登記的婚姻登記機關撤回離婚登記申請，婚姻登記機關應當終止離婚登記程序。

該草案在微博引起網友討論，尤其是「結婚登記不再需要戶口本」這個話題衝上熱搜第一，並以負面評價居多。許多人擔心此舉恐加劇拐賣人口、強迫結婚。

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