全紅嬋帶火小烏龜賣翻 工廠日薪300招人畫嘴巴

奧運冠軍全紅嬋帶火的烏龜玩具。(取材自潮新聞)

奧運跳水冠軍全紅嬋 熱愛烏龜盲盒，在比賽期間仍在直播間下單，帶火了這款樹脂小玩具。現在這款小烏龜日銷量達40萬至50萬隻，工廠24小時通宵運轉，即便已新招工百人，仍缺人幫烏龜畫眼睛嘴巴，目前開出日薪最高300元加速趕工。

綜合快科技、羊城晚報報導，在全紅嬋購買了這款小烏龜後，商品人氣火速竄升，義烏市一間飾品有限公司表示，這段時間，工廠裡其他類目的商品不得不停止生產，將生產線讓出來專門生產小烏龜玩具。工廠幾乎24小時通宵運轉，工人也分成了白班和夜班。原有的人手不夠，還新招了100多名工人。現在遇到的問題是缺人給烏龜畫眼睛和嘴巴，目前已在招人，日薪在200至300元。

連全紅嬋也迷上的「烏龜對對碰」，賣的不僅是樹脂烏龜，還有主播當場拆盲袋的刺激感。盲盒袋中有不同顏色的小烏龜，用戶下單時可備註一種顏色，若主播拆到了用戶備註顏色的烏龜，即可加拆1包盲袋，同色相消又可以加1包，3個同色小烏龜在一條直線上可以加5包。九宮格內沒有相同顏色的樹脂烏龜且不足9個後，賣家會將拆出來的全部烏龜寄給消費者，消費者運氣好的話，可以通過買少量烏龜玩具獲得更多烏龜。

潮新聞報導，在直播間的公屏上，不斷有觀眾詢問「現在下單要排隊多久」，在人氣高的直播間裡，顧客下單後甚至要排隊一兩個小時才能輪到拆盲袋。