全紅嬋瘋癲像白癡？記者一句話惹怒全網

南方日報體育記者在直播中批評全虹嬋「瘋瘋癲癲」，引發網友憤怒。(取材自微博)

中國17歲跳水金牌選手全紅嬋 昨又上了微博熱搜第一，這次不是她的耀眼成績，而是媒體「南方日報」一名體育記者在直播中批評她「瘋瘋癲癲給德國運動員展示金牌」，「你不跳水以後像個白癡一樣能行嗎？」，引起粉絲憤怒，要求南方日報嚴懲並開除這名記者。南方日報昨晚回應稱，該記者發表涉奧運健兒的錯誤言論，集團將在調查後根據事實嚴肅處理。

綜合報導，南方日報體育記者朱小龍14日在直播點評全紅嬋，稱她「在奧運村裡邊，瘋瘋癲癲的給人家德國的運動員展示金牌什麼的，但現在她也去學英語了。現在全紅嬋也開始去學英語了，她也意識到這個東西，就是在國際賽場上要跟一些人交流」。

朱小龍並說，他覺得全紅蟬開始學英語「這很好，就是說明，不光是要把跳水跳好，你作為一個人或者怎麼樣，你長大了或者怎麼樣，以後，那你不可能跳一輩子水吧，你不跳水以後你像一個白癡一樣，能行嗎？我覺得就是這樣」。朱小龍還稱全紅嬋「作為一個人，她可能不是很完整」，「應對很多事情不是很得體」。

朱小龍涉侮辱奧運冠軍引發眾怒，網民紛紛留言開罵或嘲諷：「你是哪根蔥？」，「你有什麼資格以高高在上的態度去指點世界冠軍？全紅嬋就算不學英語跳一輩子的水，人家也是成功的一生了」，「可是這位記者除了會說英語還會幹啥？」，「生活枯燥無味，蛤蟆點評人類」，「他算個啥？還點評紅姐，人家未成年就為國爭光了，他有啥貢獻？」。

有網民還扒出朱小龍採訪過三屆世界杯，是資深足球記者，報導中國足球14年，卻多次發表不當言論，還曾維護美國。有網民稱，巴黎奧運 期間多位美國運動員游泳比賽後臉部發紫被質疑使用藥物，朱小龍卻公開維護美國運動員說人家尿檢沒有問題，要把答案留給時間。

網民紛紛要求南方日報嚴懲朱小龍，但南方日報第一時間僅發表了一篇標題「真的很難不喜歡全紅嬋」文章，被大批認為南方日報未積極處理的網民罵到評論區淪陷，南方日報火速關閉評論。