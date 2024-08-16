飯圈亂象 孫穎莎「ID包」50元買得到 電話號碼、酒店航班都有價

北京首都國際機場到達口，大量運動員粉絲聚集等候。（取材自齊魯晚報）

巴黎奧運 部分粉絲互相拉踩引發對體育「飯圈化」的關注。媒體調查發現，體育粉絲經濟已催生了一條灰色產業鏈，有組織兜售知名運動員身分證號、酒店航班等資料，一份包含孫穎莎、王楚欽、樊振東、馬龍、陳夢等運動員身分證號「ID包」僅售50元（人民幣，下同）；「代拍」交易也規模化，單人300至400元且「全包買斷」，都使體育「飯圈」文化更加瘋狂。

據南方都市報調查，體育「飯圈」灰色產業鏈下，運動員個人隱私遭洩露等問題不容忽視。調查發現，「代拍」們從「票務」獲取航班酒店等信息，買賣雙方通過字母縮寫和表情符號等「暗語」達成交易。除「ID包」，有「票務」報價查詢運動員入住酒店、身分證號和電話號碼，分別收費60元、70元、75元。有「票務」以100元出售「游泳運動員張雨霏身分證信息」。

「代拍」也是「飯圈文化」重要一環。「代拍者」常掌握娛樂明星、體育運動員、電競運動員個人行程，為粉絲拍攝偶像的高清照片或視頻，甚至形成「專職」團隊，通過向粉絲或「站子」（應援站）出售圖像獲利。「代拍」買賣鏈條自成一套話術，如「dp」即「代拍」，「fo」即「focus直拍」等，運動員抵機場代拍圖售價多為單人300至400元，一次性打包出售。

循著「接機」、「代拍」等粉絲行為往上挖掘，一條個人信息代查的灰色產業鏈逐漸浮現。買賣雙方通過「暗語」達成合作，如「hb」即航班，「hz」即護照，「sfz或ID」即身分證號，「tg」即通告，「茶」即查詢，「呆梨」即代理等。多位「票務」稱，自己獲取信息來源是「票務圈」裡的ID包，同行之間會互通有無、共享消息。

廣東法制盛邦律師事務所律師汪冰洋表示，粉絲經濟的發展，為這些灰色產業鏈提供了市場需求。一條個人隱私信息被販賣到近百元，這種高額的利潤也是「票務」和「代理」通過非法手段獲取並出售的重要推動力。建議應當明確界定「飯圈」的違法違規內容，加大執法力度，政府部門應設置便捷的投訴和舉報渠道，進行嚴厲打擊，並及時公開調查、處理結果，以儆效尤。

目前，競技體育「飯圈」跟拍、代拍、販賣隱私信息等亂象，已被相關部門重點關注。監管部門及多個互聯網平台出手治理的同時，運動員粉絲組織內部也開始自我整治。