中房市9年來最慘 70城7月房價重挫4.9%

中國70個大中城市7月新樓價格創9年來最大跌幅。（中新社）

路透據中國國家統計局公布數據測算，7月70個大中城市樓價按年跌4.9%，跌幅較上月擴大0.4個百分點，續創2015年6月以來最大跌幅；按月跌0.7%，跌幅與上兩月持平，且連續13個月下跌。數據顯示，民眾信心不足，房價 跌幅擴大。

中國國家統計局公布，7月份，一線城市新建商品住宅銷售價格按年下降4.2%，降幅比上月擴大0.5個百分點。其中，北京、廣州和深圳分別下降3.3%、9.9%和8%，上海上漲4.4%。二、三線城市新建商品住宅銷售價格較按年分別下降4.8%及5.8%，降幅比上月分別擴大0.3個及0.4個百分點。

7月份，一線城市二手樓價格按年下降8.8%，降幅比上月收窄0.2個百分點，其中北京、上海、廣州和深圳分別下降7.2%、5.6%、12.4%和9.8%。二、三線城市的二手樓價格按年分別下降8.2%及8.1%，降幅比上月分別擴大0.3個及0.4個百分點。

經測算，7月70個大中城市中，新建住宅價格指數按月上漲的僅有上海和西安2個（上月4個），下跌66個（上月64個），持平2個（上月2個）。

據東方財富網，同策研究院總監宋紅衛指出，目前房地產 仍呈現一定壓力，投資積極性在持續下降。樓市的城市分化越來越明顯，並且一線城市之間也在分化，這導致開發商的投資布局進一步收窄，僅聚焦在幾個核心城市。

經濟學人智庫中國經濟高級分析師徐天辰認為，目前房價持續下跌、投資和新房銷售持續收縮，但尚缺乏針對性、力度大的支持政策，地產形式未來仍相當嚴峻。

華寶信託首席經濟學家聶文亦表示，總體來看，房地產總體仍處在深入調整過程中，也是當前經濟主要下行力量。5月份地產政策放鬆帶動一二線地產二手房銷售放量，目前再度盤整，對房價形成一定壓力。