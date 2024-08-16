我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

波克夏持有蘋果和可口可樂一樣是整數4億股 巴菲特打算長抱不賣？

從冷漠到全民沸騰 巴黎奧運大獲成功扳回形象

中房市9年來最慘 70城7月房價重挫4.9%

記者賴錦宏／綜合報導
中國70個大中城市7月新樓價格創9年來最大跌幅。（中新社）
中國70個大中城市7月新樓價格創9年來最大跌幅。（中新社）

路透據中國國家統計局公布數據測算，7月70個大中城市樓價按年跌4.9%，跌幅較上月擴大0.4個百分點，續創2015年6月以來最大跌幅；按月跌0.7%，跌幅與上兩月持平，且連續13個月下跌。數據顯示，民眾信心不足，房價跌幅擴大。

中國國家統計局公布，7月份，一線城市新建商品住宅銷售價格按年下降4.2%，降幅比上月擴大0.5個百分點。其中，北京、廣州和深圳分別下降3.3%、9.9%和8%，上海上漲4.4%。二、三線城市新建商品住宅銷售價格較按年分別下降4.8%及5.8%，降幅比上月分別擴大0.3個及0.4個百分點。

7月份，一線城市二手樓價格按年下降8.8%，降幅比上月收窄0.2個百分點，其中北京、上海、廣州和深圳分別下降7.2%、5.6%、12.4%和9.8%。二、三線城市的二手樓價格按年分別下降8.2%及8.1%，降幅比上月分別擴大0.3個及0.4個百分點。

經測算，7月70個大中城市中，新建住宅價格指數按月上漲的僅有上海和西安2個（上月4個），下跌66個（上月64個），持平2個（上月2個）。

據東方財富網，同策研究院總監宋紅衛指出，目前房地產仍呈現一定壓力，投資積極性在持續下降。樓市的城市分化越來越明顯，並且一線城市之間也在分化，這導致開發商的投資布局進一步收窄，僅聚焦在幾個核心城市。

經濟學人智庫中國經濟高級分析師徐天辰認為，目前房價持續下跌、投資和新房銷售持續收縮，但尚缺乏針對性、力度大的支持政策，地產形式未來仍相當嚴峻。

華寶信託首席經濟學家聶文亦表示，總體來看，房地產總體仍處在深入調整過程中，也是當前經濟主要下行力量。5月份地產政策放鬆帶動一二線地產二手房銷售放量，目前再度盤整，對房價形成一定壓力。

房價 房地產

上一則

中國隊員巴奧同款帶貨力榜 全紅嬋、鄭欽文、孫穎莎排前3

下一則

港美食博覽「城寨肉丸」受熱捧 頭籌男贏得500罐鮑魚

延伸閱讀

巴黎長榮桂冠酒店拒掛5星旗惹風波 上海店發聲明道歉

巴黎長榮桂冠酒店拒掛5星旗惹風波 上海店發聲明道歉
中國旅遊平台 下架上海長榮桂冠酒店搜尋

中國旅遊平台 下架上海長榮桂冠酒店搜尋
破政變傳聞？ 上海書展宣傳仍圍繞「習核心」主旋律

破政變傳聞？ 上海書展宣傳仍圍繞「習核心」主旋律
上海救災物資遭倒賣 應銷毀折疊床被成批包塑封出售

上海救災物資遭倒賣 應銷毀折疊床被成批包塑封出售

熱門新聞

CGTN記者突然考全紅嬋英文，但就遭到無情拒絕。（視頻截圖）

巴奧／央視記者考「拿捏」英語怎麼說？ 全紅嬋霸氣懟8個字

2024-08-10 06:30
中國跳水好手全紅嬋在巴黎奧運上拿下兩面金牌，賽後她受訪透露如何排解訓練時的壓力。（新華社）

全紅嬋遇挫折「不內耗」 透露紓壓方法：路過的狗也罵兩句

2024-08-11 02:19
合成圖像顯示了一系列明亮物體沿著與長征6A火箭體及其於2024年8月6日部署的18顆千帆衛星相同的軌道移動，這些物體是由火箭體解體產生的碎片的一部分。 (觀察者網／Slingshot Aerospace)

變700片太空垃圾雲 千帆星座火箭為何解體了？

2024-08-09 21:00
全紅嬋曬出滿地的彩色玩具烏龜。(取材自瀟湘晨報)

全紅嬋王者「龜」來 回中國第一件事居然是曬出滿屏的烏龜

2024-08-14 07:30
中國網紅13日披露與巴黎長榮桂冠酒店的爭執，引起眾多中國網友回應。（圖／截自抖音「張教官的有趣人生」）

網紅指巴黎長榮桂冠酒店拒掛五星旗 中國網友號召抵制

2024-08-13 09:39
「中國飛魚」潘展樂一行三人日前低調現身上海理髮店。（視頻截圖）

「中國飛魚」上海低調理髮 被問：游泳的？你認識潘展樂嗎？

2024-08-11 08:30

超人氣

更多 >
2種最「無聊」理財方法 讓她提早實現財務自由

2種最「無聊」理財方法 讓她提早實現財務自由
小腹凸、臉變圓… 賈玲為電影減重50公斤「復胖」了？

小腹凸、臉變圓… 賈玲為電影減重50公斤「復胖」了？
全球股市何時賣壓再起？策略師：3因素恐觸發第3波賣壓

全球股市何時賣壓再起？策略師：3因素恐觸發第3波賣壓
天天吃青花菜 身體驚喜五變化

天天吃青花菜 身體驚喜五變化
習近平因為「他」神隱半月 政權不穩、重病傳言再起

習近平因為「他」神隱半月 政權不穩、重病傳言再起