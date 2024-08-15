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助中藝術體操隊奪金有功 176公分俄國金髮教練氣質如「精靈女王」

中國新聞組／北京15日電
阿納斯塔西亞實力與美貌兼備。(取材自大象新聞)
阿納斯塔西亞實力與美貌兼備。(取材自大象新聞)

中國奪得巴黎奧運藝術體操團體項目金牌，一位來自俄羅斯的外教阿納斯塔西婭·布利茲紐克也有功勞。這位被選手們稱為「安教練」的美女外教，擁有176cm的完美身材和超高顏值，還是唯一在3屆奧運獲獎牌的運動員。她滿臉欣慰看著中國隊員們的照片近日圈粉無數，網友驚呼「好像魔戒裡的精靈女王」。

「安教練」滿臉欣慰地看著隊員們的照片讓她圈粉無數。(取材自大象新聞)
「安教練」滿臉欣慰地看著隊員們的照片讓她圈粉無數。(取材自大象新聞)

電影魔戒裡的精靈女王。(取材自微博)
電影魔戒裡的精靈女王。(取材自微博)

來源：橙新聞

大象新聞報導，阿納斯塔西婭出生於1994年，2009年入選俄羅斯藝術體操國家隊，是2012年和2016年兩屆奧運會藝術體操團體全能金牌得主，在東京奧運上，她隨隊獲得銀牌。是唯一一位在三屆奧運會上獲得獎牌的藝術體操運動員。

此後，俄羅斯被禁止參加大型國際賽事，阿納斯塔西婭於2022年到中國擔任藝術體操集體項目教練，盡力克服語言不通的問題，只請了2周翻譯，就開始自己學中文和隊員們交流。

藝術體操姑娘們親切地稱阿納斯塔西婭為「安教練」。阿納斯塔西婭表示，「我還是運動員時，希望有一個能與我產生共鳴的教練，所以我努力成為那個既是她們的朋友，又是教練、母親和姐姐的人」。

俄羅斯教練阿納斯塔西婭。(取材自新民周刊)
俄羅斯教練阿納斯塔西婭。(取材自新民周刊)

在阿納斯塔西婭看來，中國運動員勤奮、謙遜、感恩、尊師重道，她非常喜歡自己的隊員，也很快愛上了在中國的生活。她去了很多地方，非常喜歡吃辣，尤其愛吃火鍋。她還吐槽：「在北京，不知道為什麽，食物沒有為什麼吃」。

新民周刊報導，中國隊主教練孫丹對這位「金髮精靈」讚不絕口。她稱讚阿納斯塔西婭技術總是親自示範每一個動作。還將俄羅斯藝術體操的精髓與中國傳統文化相結合，創造出了獨具特色的訓練方法。比如，她會用中國的太極拳來幫助隊員們提高身體的協調性和控制力。為中國藝術體操隊注入了新的活力。

阿納斯塔西婭曾和普亭合影。(取材自大象新聞)
阿納斯塔西婭曾和普亭合影。(取材自大象新聞)

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