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全紅嬋老家前變出小吃街 「水花消失樹」38元買得到

中國新聞組／北京15日電
不少人紛紛到全紅嬋的老家麻章鎮邁合村參觀，合影留念。(取材自紅星新聞／視覺中國圖)
不少人紛紛到全紅嬋的老家麻章鎮邁合村參觀，合影留念。(取材自紅星新聞／視覺中國圖)

17歲的全紅嬋在本屆巴黎奧運成為中國奧運歷史上最年輕的三金得主。她的老家廣東省湛江市麻章區邁合村湧入大批網友打卡拍照。家門口變成小吃街，連「水花消失樹」都變成販賣商品。雖然老家成為打卡勝地，但全紅嬋家人因為近期住在果園，暫時不受到人潮影響。

來源：YouTube

紅星新聞報導，全紅嬋家的鄰居全華才表示，邁合村村口、全氏宗祠都有全紅嬋的海報，來全紅嬋家打卡、拍照的人不少，「最近村裡都是外地車牌的車，現在村裡還規畫了停車位、安排人指揮交通，還有20多個外村的人來我們這兒擺攤。」

全紅嬋的哥哥全進華日前在直播中回應因為太多人擠不進村，對於家門口變美食街，他稱自己也沒想到，「以前吃夜宵要走很遠，現在一出門什麼都有」。邁合村一村民表示，村裡湧入的遊客對他們的生活有些打擾，但總體影響不大。

對於網上出現因為遊客太多，全紅嬋不敢回老家傳聞。全紅嬋父親全文茂闢謠稱，近期一直忙著打理山上的果園，所以吃住都在果園，生活暫時沒有受影響。而且，全紅嬋媽媽最近因為身體不好都沒住在村子裡，也是住在果園。全紅嬋回來也是住在爺爺奶奶家的二樓或果園。

全紅嬋老家門口的鳳凰樹。(取材自紅星新聞)
全紅嬋老家門口的鳳凰樹。(取材自紅星新聞)

樹苗38元一棵，被稱為「水花消失樹」。(取材自紅星新聞)
樹苗38元一棵，被稱為「水花消失樹」。(取材自紅星新聞)

全紅嬋在巴黎奧運奪冠後，其老家門口的鳳凰樹也跟著火了，被網友稱為「水花消失樹」。全紅嬋老家門口有多人直播，有商販在她老家門口一側賣38元(約5美元)一棵的鳳凰樹苗。

瀟湘晨報指出，全紅嬋父母平時都是自力更生在果園種紅橙。據天眼查，全文茂關聯3家企業，分別為湛江市麻章區全盛種植養殖基地、湛江市麻章區全文茂水果種植場、湛江市文茂種養殖專業合作社，前兩家成立於2022年、2023年，後一家成立於今年6月。該合作社出資總額為5萬人民幣，經營範圍含花卉種植、水果種植、穀物種植、蔬菜種植等。此外，全進華經營湛江市麻章區全入果蔬店。此前，全文茂表示，不能靠女兒的名氣坐享其成。

邁合村湧入大量遊客。(視頻截圖)
邁合村湧入大量遊客。(視頻截圖)

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