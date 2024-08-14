紐時：鴻海在鄭州蓋新廠造電動車 客戶會是誰？

鴻海旗下富士康要在中國河南鄭州興建電動車代工廠。 (路透)

紐約時報報導，鴻海 （2317）旗下富士康在中國的營運重鎮河南鄭州，已經建立了大家知道的「iPhone 城」，區內曾經僱用員工多達25萬人，擁有供應商、基礎建設、工廠交織而成的產業網絡，蘋果銷售給全球的大多數iPhone都在鄭州這座「iPhone城」製造。

紐時說，現在這位台灣的電子業巨人計劃在鄭州開發700英畝的新廠區，要用來製造電動車 。問題是：誰將會是客戶？

蘋果今年2月傳出取消了多年來一直在進行的電動車研發計畫，該公司為了研發電動車，投入的資金超過100億美元。許多中國的電動車商，早已在蘋果之前衝鋒陷陣。

紐時分析，鴻海在鄭州的這項投資，是要更廣泛降低對蘋果依賴。iPhone在中國的銷售下滑，蘋果和其他一些美國硬體裝置廠商也在把部分生產線移到別的國家。鴻海的鄭州電動車廠區規劃要如同為蘋果製造iPhone那樣，為其他公司所設計、銷售的車輛，代工製造電動車。

到目前為止，鴻海已經拿到台灣車廠納智捷（Luxgen）的訂單，兩家公司是合作夥伴，準備生產有數量限制的電動巴士和電動車。

科克蘭資本董事長楊應超說，鴻海「需要有個突破，也就是要找到一個大客戶」。

管理顧問公司AlixPartners亞洲汽車主管戴耶指出，去年有超過130家公司在中國銷售電動車，預期在2030年之前，能獲利的不到20家。

美國與歐盟都對中國電動車課徵高關稅，阻擋入侵。電動車市場本身的競爭愈來愈激烈，打起價格戰，連特斯拉也不能倖免。

同時，中國智慧手機製造商和電動車商的界線變得模糊。像是華為、小米這兩家跟蘋果iPhone搶市場的公司，都已在賣電動車。就在鴻海宣布鄭州電動車園區計畫幾天後，小米動土興建它的第二座電動車廠。

鴻海還是樂觀的。紐時引述未具名鴻海高層主管的話，提到鴻海能夠比競爭者更快、更低成本代工iPhone的因素，將也會成功轉化到汽車產業。