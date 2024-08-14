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731部隊老兵哈爾濱謝罪「日政界巴不得我死」 中官方讚勇氣

中國新聞組／綜合報導
94歲高齡的清水英男時隔79年後重返哈爾濱，在「謝罪與不戰和平之碑」前懺悔謝罪。(新華社)
94歲高齡的清水英男時隔79年後重返哈爾濱，在「謝罪與不戰和平之碑」前懺悔謝罪。(新華社)

「我向中國的受害者表示真誠的道歉、謝罪！」藍天白雲之下的「謝罪與不戰和平之碑」前，侵華日軍第731部隊原隊員、94歲的清水英男雙手合十、深深鞠躬，向中國受害者道歉懺悔。清水赴華前說這是他戰後第一次出國，「與其擔心到中國後中國人會對我怎麼樣，我倒覺得那些日本政界人士恐怕巴不得我死吧。」

@tastychinacook

94岁的清水英男时隔79年后，来到侵华日军第七三一部队遗址，在“谢罪与不战和平之碑”前忏悔谢罪。他双手合十，深深鞠躬，“向中国的受害者表示真诚的道歉、谢罪。”#type #fypage #fypシ゚viral #fyppppppppppppppppppppppp

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香港文匯報報導，時隔79年，清水在侵華日軍第731部隊罪證陳列館館長金成民的陪同下，緩緩走向曾經服役、位於哈爾濱的731部隊本部大樓舊址。金成民館長用流利的日語向清水介紹遺址情況，清水拿出地圖對照回憶中的情景，先後到731部隊本部大樓舊址、衛兵所舊址、細菌實驗室遺址、特設監獄遺址、凍傷實驗室舊址等地，指認侵華日軍細菌戰的罪行。

1945年3月，14歲的他作為少年兵被徵入伍，並被派到侵華日軍第731部隊總部。他回憶，在731部隊總部的標本室裡，他曾看見各種各樣被解剖的人體器官，浸泡在裝有福爾馬林的瓶子裡，還奉命撿過被當做實驗對象的俘虜屍骨。僅僅作為少年兵，只被分配做一些雜役，但接觸到的731部隊的暴行已然讓人顛覆認知。「一名女性腹中的孩子還在體內，就被殘忍地做成了標本。我無法理解，為什麼連孕婦也要被做成標本。為什麼這些小孩子，甚至還未出生的嬰兒也要被解剖。這讓我非常震驚。」指認過程中，清水不時雙手合十，表示懺悔和謝罪。

侵華日軍第731部隊「少年隊」原隊員清水英男（中）在侵華日軍第731部隊舊址指認...
侵華日軍第731部隊「少年隊」原隊員清水英男（中）在侵華日軍第731部隊舊址指認侵華日軍細菌戰罪行。(新華社)

來到「謝罪與不戰和平之碑」前，清水緩緩走上台階，向著紀念碑深深鞠躬。他雙手合十，默默祭奠並為731受害者祈福。隨後又再次走近紀念碑，輕撫碑身，低頭默哀懺悔。清水鄭重表示：「我向中國的受害者、731部隊的受害者、死難者，表示真誠的道歉和懺悔。」

傍晚，他走進了侵華日軍第731部隊罪證陳列館，看到展出實驗室用的人體臟器標本瓶，清水說：「還有比這個更大的瓶子，裝的是人頭標本。」

清水對記者說，現在的日本人對於戰爭歷史，知之甚少。一般在日本學校裡，任教的老師們不願意給學生講戰爭歷史，尤其是侵略的歷史。「這次中國行結束，回到日本，我會繼續通過演講等，讓更多人了解歷史真相。」

中國外交部發言人林劍表示，中方讚賞清水英男揭露和直面歷史真相的勇氣，日方應認真傾聽國內外的正義呼聲，正確認識並深刻反省日本軍國主義侵略歷史，不要重蹈歷史覆轍。

大公報報導，日軍731部隊對中國無數家庭帶來災難，回想當年得知父親朱雲彤被執行「特別移送」慘死在731部隊的消息，朱玉芬說「父親不是在戰場上犧牲的，而是被當做實驗品折磨致死，這讓我的心裡特別難受，就想讓日本政府給我們一個公道。」

金成民此前表示，截至目前，經尋訪確認的「特別移送」受害者已達1549人。但據目前史料分析，1549人這一數字，還不到保守估計的731部隊人體實驗受害者總數的四分之一。

94歲高齡的清水英男時隔79年後重返哈爾濱，在「謝罪與不戰和平之碑」前懺悔謝罪。...
94歲高齡的清水英男時隔79年後重返哈爾濱，在「謝罪與不戰和平之碑」前懺悔謝罪。(新華社)

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