車在飯館前掉頭 河南店家強索50元 網喊「攔路搶劫」

遊客開車在飯館門口掉頭，被強制攔車收費，引發熱議。(視頻截圖)

日前一名男子稱和朋友到河南 新鄉市薄壁鎮寶泉旅遊區遊玩，原打算到新鄉市一家飯館就餐，但中途改變主意想掉頭，店家卻攔在車前不讓男子離開，除非給50元(人民幣，下同，約7美元)才准走，爭執後男子的朋友付錢了事。視頻發布後引發網友熱議，稱根本是攔路搶劫。當地政府也對該飯館做出停業處罰，景區也給遊客1000元的「旅遊委屈獎」彌補。

綜合九派新聞、紅星新聞報導，男子12日開車經過一家名為「綠豐園農莊」的飯館，臨時改變主意準備掉頭離開，店家則攔在車前詢問是不是到店裡來吃飯。男子表示就是倒一下車，店家稱倒車幹嘛要到店門前，還攔在車前假裝自己被撞到，製造假車禍，不讓男子離開。

之後雙方發生言語爭執，男子詢問店家到底要如何解決，店家稱道歉也不行，必須給50元才能走。之後從飯館走出兩名女子，一名女子稱男子開車碰到店主了，男子表示「車都沒有動，怎麽會碰到人？」最終，男子的朋友還是付了錢，他們才離開。

網友紛紛說「這村子長臉了，為了掙50元」、「那個地方以後就是請我免費去玩，我也絕不去」。

新鄉市文化廣電和外事旅遊局13日發布通報稱，該飯館位於寶泉景區外圍村莊內。該局對此高度重視，立即展開調查。

河南省新鄉市薄壁鎮人民政府稱，經核實，綠豐園農莊存在收取遊客20元行為，懲罰停業整頓，並由薄壁鎮派出所對綠豐園農莊老闆進行訓誡。

此外， 寶泉旅遊區對於遊客在旅途中遭到的不悅體驗深表歉意，決定提供該遊客「旅遊委屈獎」1000元，該遊客可在2024年任意一天免費暢遊寶泉。