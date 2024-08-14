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北京中軸線景區迎遊覽高峰 前門大街老字號爆客流

中國新聞組／北京14日電
北京中軸線老字號研學課堂，近日在前門大街天福號開講。(圖／本報北京傳真)
北京中軸線老字號研學課堂，近日在前門大街天福號開講。(圖／本報北京傳真)

申遺成功加上暑期客流旺季，北京中軸線上的景區迎來遊覽高峰，附近的特色京味兒美食也吸引許多遊客前來打卡。老字號聚集的前門大街，成為遊客了解老北京傳統文化的新視窗。

上午10點半，全聚德前門店外十分熱鬧。許多遠道而來的外地遊客聚在店門前面，等著品嘗北京烤鴨。到11點正式開門迎客時，店裡的100多桌幾乎立馬全部坐滿。「最近一直是這樣。」店裡工作人員說，「要是按照開門時間卡點兒來，就得拿號等位了。」

傍晚時分，全聚德前門店單獨劃出的兩個等位區已座無虛席，排到了300多號。「這會兒排隊的人最多，少說也得等一小時。」聽到工作人員的話，一對來自山西的中年夫妻決定拿了號先去夜遊大柵欄，再來吃飯。「就想點一道盛世牡丹烤鴨拍照片。」這位大姐笑著說。

沿前門大街向南，拐入鮮魚口美食街，各式接地氣的老北京小吃琳瑯滿目。天興居的包子和炒肝，爆肚馮的老北京爆肚，錦芳小吃的驢打滾和艾窩窩，力力餐廳的特色川菜等，在社交平台上不少美食探店筆記中榜上有名。「感受到了老北京的市井氣息，又比昨天的胡同遊精緻不少。」幾位從甘肅來京旅遊的大學生各自端著小吃，高興地說。

除了傳統美食和小吃，前門大街上也多了不少精緻時尚、拍照「出片」的新店，店裡的產品一個比一個講究。全聚德旗下的中軸食禮店鋪裡，「齊活兒」下午茶套餐幾乎是桌桌必點，艾窩窩、豌豆黃、驢打滾等16味京式點心小巧精緻，配上桂花酥酪或是一碗小米粥，就是一套新中式下午茶。

賣布鞋的老字號內聯升二層如今成了「大內宮保」咖啡館，白天賣中式蓋碗咖啡，到了傍晚，還有「北平金茉莉」、「前門日落」等暑期限定特調酒飲。中醫老字號長春堂的「順時而飲」飲品店，依據中醫傳統養生理念，為人們配好了對應二十四節氣的養生茶飲。一間間看上去新潮時尚的鋪面中，蘊藏著老字號大小百年的歷史積澱，讓許多外地遊客感到新奇與欣喜。

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