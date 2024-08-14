全紅嬋王者「龜」來 回中國第一件事居然是曬出滿屏的烏龜

全紅嬋曬出滿地的彩色玩具烏龜。(取材自瀟湘晨報)

巴黎奧運 會已經告一段落，但中國跳水選手全紅嬋 成了「帶貨女王」，她熱愛的彩色玩具烏龜、掛件、醜魚拖鞋統統成了網路爆款；老家還成了網紅打卡地，爺爺家門口更變成「小吃一條街」，連全紅嬋的母親都說，「不敢讓她在家裡，太多人來了」。回到中國的全紅嬋沒閒著，第一件事是曬出自己滿屏的烏龜，被笑稱奧運王者「龜」來。

來源：YouTube

綜合極目新聞、海報新聞等媒體報導，最近每天都有約1000人湧入全紅嬋家所在的邁合村打卡拍照。而全紅嬋回國後發布了一條視頻，曬出了她的收藏品。

瀟湘晨報報導，視頻中可看到滿地的彩色玩具烏龜，再一次坐實了全紅嬋「烏龜女王」的名號。數量之多，讓評論區網友也忍不住調侃：「AAA彩色烏龜批發紅姐」、「第一眼：這麽多烏龜，全紅嬋看了不得興奮死了；第二眼：全紅嬋發的」。還有網友數了數視頻中一共有328隻烏龜，被全紅嬋點讚了。不過，也有可能是因為「328」是全紅嬋的生日。

目前，這條視頻已獲526.8萬個點讚，195.1萬條轉發，33.5萬條留言。值得一提的是，全紅嬋抖音 粉絲數已經突破1000萬，而其微博粉絲數也已經接近200萬。

全紅嬋對烏龜的熱愛有目共睹，即便在巴黎奧運期間，她也多次出現在抖音「烏龜盲盒」直播間。當時主播展示下單觀眾的拆單順序，隨後被收件人的姓名震驚：「這個收件名怎麽叫全紅嬋，沒想到真是全紅嬋！」她也多次被拍到背著掛滿小玩偶和飾品的背包，像個移動的動物園，就連主管教練陳若琳的包中都被塞入烏龜玩偶。