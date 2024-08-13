鄭欽文奧運金牌效應 網球裙取代瑜伽褲成時尚新寵

鄭欽文奪得奧運金牌後引爆網球經濟，網球裙成為電商爆款，在天貓平台上搜尋量大增。（取材自微博）

鄭欽文奪得巴黎奧運 網球女單金牌後，引爆了「網球經濟」熱潮，網球裙正在取代瑜伽褲，成為女生的新「班服」，與鄭欽文同款的網球裙更是受到網友追捧。

綜合媒體報導，自今年夏季以來，網球裙的銷量激增，有取代瑜伽褲的趨勢。網球裙不僅出現在健身房等運動場所，大街上穿它的人也越來越多。數據顯示，今年6月「網球裙」搜索量同比增長256%，成交同比增長160%。

有網友感慨：「這個夏天的頂流是網球裙。」今夏網球裙熱度走高，與小眾運動加速大眾化密不可分。此外，百搭屬性也讓網球裙受到越來越多年輕女性消費者的喜愛。

業內人士表示，網球裙兼具運動和時尚雙重特徵，「在這個奢侈品消費放緩、消費者普遍追求性價比的夏天，簡約舒適的網球裙如同一抹亮色，自然受到青睞。」

李寧、亞瑟士、361度、迪卡儂、zara、優衣庫等，從高奢品牌到運動品牌再到大眾品牌，都推出了網球裙，價格從幾十元到上萬元（人民幣）都有。

銷量方面，據天貓「運動半身裙熱銷品牌榜」，鄭欽文奪冠後的48小時內，lululemon以熱銷超3000件網球裙位居第一。