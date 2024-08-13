我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克自薦「監督政府財政赤字」 川普樂喊歡迎

洛杉磯地震 女主播晃到站不穩、鏡頭猛搖13秒

鄭欽文奧運金牌效應 網球裙取代瑜伽褲成時尚新寵

中國新聞組／北京13日電
鄭欽文奪得奧運金牌後引爆網球經濟，網球裙成為電商爆款，在天貓平台上搜尋量大增。（取材自微博）
鄭欽文奪得奧運金牌後引爆網球經濟，網球裙成為電商爆款，在天貓平台上搜尋量大增。（取材自微博）

鄭欽文奪得巴黎奧運網球女單金牌後，引爆了「網球經濟」熱潮，網球裙正在取代瑜伽褲，成為女生的新「班服」，與鄭欽文同款的網球裙更是受到網友追捧。

綜合媒體報導，自今年夏季以來，網球裙的銷量激增，有取代瑜伽褲的趨勢。網球裙不僅出現在健身房等運動場所，大街上穿它的人也越來越多。數據顯示，今年6月「網球裙」搜索量同比增長256%，成交同比增長160%。

有網友感慨：「這個夏天的頂流是網球裙。」今夏網球裙熱度走高，與小眾運動加速大眾化密不可分。此外，百搭屬性也讓網球裙受到越來越多年輕女性消費者的喜愛。

業內人士表示，網球裙兼具運動和時尚雙重特徵，「在這個奢侈品消費放緩、消費者普遍追求性價比的夏天，簡約舒適的網球裙如同一抹亮色，自然受到青睞。」

李寧、亞瑟士、361度、迪卡儂、zara、優衣庫等，從高奢品牌到運動品牌再到大眾品牌，都推出了網球裙，價格從幾十元到上萬元（人民幣）都有。

銷量方面，據天貓「運動半身裙熱銷品牌榜」，鄭欽文奪冠後的48小時內，lululemon以熱銷超3000件網球裙位居第一。

巴黎奧運

上一則

江蘇高溫肆虐 秋季大閘蟹產量減少、體型變小

下一則

央視揭報廢車黑生意 拆零件、改年份回流成馬路「計時炸彈」

延伸閱讀

彭博：中國藉巴黎奧運金牌數與美並列第一 宣揚國力

彭博：中國藉巴黎奧運金牌數與美並列第一 宣揚國力
性別風暴 學者：有色人種女性常被審查

性別風暴 學者：有色人種女性常被審查
周杰倫熱愛網球 送奧運銀牌張之臻「大禮」

周杰倫熱愛網球 送奧運銀牌張之臻「大禮」
天王周杰倫人脈超狂 送中國奧運網球銀牌「大禮」

天王周杰倫人脈超狂 送中國奧運網球銀牌「大禮」

熱門新聞

網友笑稱「全紅嬋把廣式鬆弛感帶進奧運」。(取材自大河報)

巴奧／全紅嬋醜拖鞋、黃雨婷髮夾賣翻 有商家2天接60萬個訂單

2024-08-06 07:30
CGTN記者突然考全紅嬋英文，但就遭到無情拒絕。（視頻截圖）

巴奧／央視記者考「拿捏」英語怎麼說？ 全紅嬋霸氣懟8個字

2024-08-10 06:30
中國跳水好手全紅嬋在巴黎奧運上拿下兩面金牌，賽後她受訪透露如何排解訓練時的壓力。（新華社）

全紅嬋遇挫折「不內耗」 透露紓壓方法：路過的狗也罵兩句

2024-08-11 02:19
被稱為「戰狼」的中國外交部前發言人趙立堅，其妻子湯天如近日又曬出夫妻恩愛照。（取材自微博）

趙立堅妻子自曝罹癌：放棄化療僅剩6個月

2024-08-06 11:10
浙江銀行員工徐藝銘抽中巴黎奧運大眾組馬拉松參賽資格，請假時被以為是開玩笑。(取材自潮新聞)

浙江銀行女員工請假「去巴黎比奧運」 主管驚呆：開玩笑吧？

2024-08-07 08:30
合成圖像顯示了一系列明亮物體沿著與長征6A火箭體及其於2024年8月6日部署的18顆千帆衛星相同的軌道移動，這些物體是由火箭體解體產生的碎片的一部分。 (觀察者網／Slingshot Aerospace)

變700片太空垃圾雲 千帆星座火箭為何解體了？

2024-08-09 21:00

超人氣

更多 >
拳擊手克莉芙的訓練師承認：她有染色體和睪固酮問題

拳擊手克莉芙的訓練師承認：她有染色體和睪固酮問題
全紅嬋返國粉絲接機重重包圍 強行送花一度黑臉

全紅嬋返國粉絲接機重重包圍 強行送花一度黑臉
同步曬禮服照、戴戒指「放閃」？ 趙麗穎、馮紹峰又被傳復合

同步曬禮服照、戴戒指「放閃」？ 趙麗穎、馮紹峰又被傳復合
滾動更新／南加規模4.4地震 震央距華埠僅5哩

滾動更新／南加規模4.4地震 震央距華埠僅5哩
沒流量、沒大咖的「唐詭2」火了… 觀眾推薦「童身出身的他」加盟續集

沒流量、沒大咖的「唐詭2」火了… 觀眾推薦「童身出身的他」加盟續集