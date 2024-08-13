我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

幽靈車牌猖獗 紐約市府每年損失2億

舊金山聯準銀行：一般家庭現金緩衝減少 威脅消費支出

日731部隊少年兵清水英男赴哈爾濱謝罪 稱當年活體實驗一生夢魘

中國新聞組／北京13日電
當年日軍731部隊「少年隊」原隊員清水英男。（新華社）
當年日軍731部隊「少年隊」原隊員清水英男。（新華社）

剛過完94歲生日的侵華日軍清水英男，在12日搭上飛往中國的航班，時隔79年，當年的這名日軍少年兵於13日8時40分許，重返讓他背負一生沉重記憶的原點─哈爾濱日軍731部隊舊址，指認侵華日軍罪行。行前他曾說，「我想拋開一切顧慮，就想去中國」。

來源：YouTube

綜合新華網、香港文匯報報導，1945年3月，清水作為日本派往中國哈爾濱的最後一批「少年隊」隊員，在731部隊度過四個多月時間。這裡曾是二戰期間日本策畫、組織和實施細菌戰的大本營。

清水英男從日本長野縣的家中出發準備前往中國。（新華社）
清水英男從日本長野縣的家中出發準備前往中國。（新華社）

在哈爾濱期間，清水曾目睹731部隊的野蠻行徑，包括培養病原菌、進行活體解剖、實施人體實驗等。這些場景給他留下巨大心理陰影，他也一直感到自己罪惡深重。2016年，他公布自己的身分，開始通過公開演講、接受採訪等方式，揭露侵華日軍罪證，還原歷史真相。

日軍731部隊「少年隊」原隊員清水英男，乘機抵達哈爾濱。（新華社）
日軍731部隊「少年隊」原隊員清水英男，乘機抵達哈爾濱。（新華社）

時隔79年重返中國，清水說自己有兩個心願。「一是想以個人名義真誠地為那些慘遭731部隊殺害的人祈福，向受難者家屬謝罪。二是想了解日本戰敗後哈爾濱當地的鼠疫受害情況，這方面日本的證言還非常少。」

94歲的清水英男到位於哈爾濱市平房區的侵華日軍第731部隊罪證陳列館進行指認謝罪...
94歲的清水英男到位於哈爾濱市平房區的侵華日軍第731部隊罪證陳列館進行指認謝罪。（取材自央視）

在哈爾濱四個多月的經歷成為清水一生的夢魘。他曾在731部隊的標本室裡親眼見過胎兒、嬰兒、幼兒的標本。清水表示，從他的第一個孩子出生起，「每當夜裡聽到孩子的哭聲，我腦子裡就會閃現731部隊標本室的畫面，彷彿那些逝去的孩子在哭泣」。提到標本室，清水的眼眶又一下子濕潤了。

清水曾在回憶錄中寫道，「昭和20年（1945年）8月11日早，有前輩說『還在冒煙』，我想那應該是特設監獄裡被焚燒的『馬路大』（日語意為木材材料，指被日軍抓來進行實驗的活人）吧。」「12日，我進入特設監獄，去撿那些沒燒盡的人骨。」

此次與清水同行的還有「大阪府保險醫協會」的20多名醫生。協會成員原文夫說：「戰爭期間，731部隊打著『醫學實驗』的旗號大搞細菌實驗、活體實驗，為的不是救人，而是殺人！這麼殘酷的歷史很多日本人卻不知道，讓人覺得不可接受。」

人民日報在12日刊發了清水英男的署名文章，題為「歷史事實不容掩蓋」。清水英男在文中再一次揭露了侵華日軍的罪行，指出戰後日本政府從未以實際行動體現對歷史的懺悔。他認為，侵華日軍在中國犯下的罪行慘無人道、罄竹難書，理應向受害者衷心道歉。「我堅決反對日本政府不斷架空和平憲法、增加軍費、擴充軍備。我們不需要戰爭，日本不能再走戰爭老路。」

清水說，他決心在有生之年回到侵華日軍第731部隊舊址，向受到傷害的中國人民表達最深切的歉意，也希望喚起更多人的反思和警醒，珍惜來之不易的和平，避免戰爭悲劇重演。

日本 監獄 保險

上一則

粉絲接機強行送花「打臉」 全紅嬋被圍無奈黑臉

延伸閱讀

反攻俄國領土 烏克蘭總司令：掌控1000平方公里

反攻俄國領土 烏克蘭總司令：掌控1000平方公里
烏克蘭跨境反攻俄領土 庫斯克州長稱增至12死121傷

烏克蘭跨境反攻俄領土 庫斯克州長稱增至12死121傷
喚回通勤族 洛杉磯捷運將自建警察部隊

喚回通勤族 洛杉磯捷運將自建警察部隊
美國研究機構：烏軍向俄國發動攻擊 頭兩日有斬獲

美國研究機構：烏軍向俄國發動攻擊 頭兩日有斬獲

熱門新聞

網友笑稱「全紅嬋把廣式鬆弛感帶進奧運」。(取材自大河報)

巴奧／全紅嬋醜拖鞋、黃雨婷髮夾賣翻 有商家2天接60萬個訂單

2024-08-06 07:30
CGTN記者突然考全紅嬋英文，但就遭到無情拒絕。（視頻截圖）

巴奧／央視記者考「拿捏」英語怎麼說？ 全紅嬋霸氣懟8個字

2024-08-10 06:30
中國跳水好手全紅嬋在巴黎奧運上拿下兩面金牌，賽後她受訪透露如何排解訓練時的壓力。（新華社）

全紅嬋遇挫折「不內耗」 透露紓壓方法：路過的狗也罵兩句

2024-08-11 02:19
被稱為「戰狼」的中國外交部前發言人趙立堅，其妻子湯天如近日又曬出夫妻恩愛照。（取材自微博）

趙立堅妻子自曝罹癌：放棄化療僅剩6個月

2024-08-06 11:10
合成圖像顯示了一系列明亮物體沿著與長征6A火箭體及其於2024年8月6日部署的18顆千帆衛星相同的軌道移動，這些物體是由火箭體解體產生的碎片的一部分。 (觀察者網／Slingshot Aerospace)

變700片太空垃圾雲 千帆星座火箭為何解體了？

2024-08-09 21:00
浙江銀行員工徐藝銘抽中巴黎奧運大眾組馬拉松參賽資格，請假時被以為是開玩笑。(取材自潮新聞)

浙江銀行女員工請假「去巴黎比奧運」 主管驚呆：開玩笑吧？

2024-08-07 08:30

超人氣

更多 >
全紅嬋返國粉絲接機重重包圍 強行送花一度黑臉

全紅嬋返國粉絲接機重重包圍 強行送花一度黑臉
拳擊手克莉芙的訓練師承認：她有染色體和睪固酮問題

拳擊手克莉芙的訓練師承認：她有染色體和睪固酮問題
同步曬禮服照、戴戒指「放閃」？ 趙麗穎、馮紹峰又被傳復合

同步曬禮服照、戴戒指「放閃」？ 趙麗穎、馮紹峰又被傳復合
沒流量、沒大咖的「唐詭2」火了… 觀眾推薦「童身出身的他」加盟續集

沒流量、沒大咖的「唐詭2」火了… 觀眾推薦「童身出身的他」加盟續集
滾動更新／南加規模4.4地震 震央距華埠僅5哩

滾動更新／南加規模4.4地震 震央距華埠僅5哩