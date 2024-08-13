日731部隊少年兵清水英男赴哈爾濱謝罪 稱當年活體實驗一生夢魘

當年日軍731部隊「少年隊」原隊員清水英男。（新華社）

剛過完94歲生日的侵華日軍清水英男，在12日搭上飛往中國的航班，時隔79年，當年的這名日軍少年兵於13日8時40分許，重返讓他背負一生沉重記憶的原點─哈爾濱日軍731部隊舊址，指認侵華日軍罪行。行前他曾說，「我想拋開一切顧慮，就想去中國」。

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綜合新華網、香港文匯報報導，1945年3月，清水作為日本 派往中國哈爾濱的最後一批「少年隊」隊員，在731部隊度過四個多月時間。這裡曾是二戰期間日本策畫、組織和實施細菌戰的大本營。

清水英男從日本長野縣的家中出發準備前往中國。（新華社）

在哈爾濱期間，清水曾目睹731部隊的野蠻行徑，包括培養病原菌、進行活體解剖、實施人體實驗等。這些場景給他留下巨大心理陰影，他也一直感到自己罪惡深重。2016年，他公布自己的身分，開始通過公開演講、接受採訪等方式，揭露侵華日軍罪證，還原歷史真相。

日軍731部隊「少年隊」原隊員清水英男，乘機抵達哈爾濱。（新華社）

時隔79年重返中國，清水說自己有兩個心願。「一是想以個人名義真誠地為那些慘遭731部隊殺害的人祈福，向受難者家屬謝罪。二是想了解日本戰敗後哈爾濱當地的鼠疫受害情況，這方面日本的證言還非常少。」

94歲的清水英男到位於哈爾濱市平房區的侵華日軍第731部隊罪證陳列館進行指認謝罪。（取材自央視）

在哈爾濱四個多月的經歷成為清水一生的夢魘。他曾在731部隊的標本室裡親眼見過胎兒、嬰兒、幼兒的標本。清水表示，從他的第一個孩子出生起，「每當夜裡聽到孩子的哭聲，我腦子裡就會閃現731部隊標本室的畫面，彷彿那些逝去的孩子在哭泣」。提到標本室，清水的眼眶又一下子濕潤了。

清水曾在回憶錄中寫道，「昭和20年（1945年）8月11日早，有前輩說『還在冒煙』，我想那應該是特設監獄 裡被焚燒的『馬路大』（日語意為木材材料，指被日軍抓來進行實驗的活人）吧。」「12日，我進入特設監獄，去撿那些沒燒盡的人骨。」

此次與清水同行的還有「大阪府保險 醫協會」的20多名醫生。協會成員原文夫說：「戰爭期間，731部隊打著『醫學實驗』的旗號大搞細菌實驗、活體實驗，為的不是救人，而是殺人！這麼殘酷的歷史很多日本人卻不知道，讓人覺得不可接受。」

人民日報在12日刊發了清水英男的署名文章，題為「歷史事實不容掩蓋」。清水英男在文中再一次揭露了侵華日軍的罪行，指出戰後日本政府從未以實際行動體現對歷史的懺悔。他認為，侵華日軍在中國犯下的罪行慘無人道、罄竹難書，理應向受害者衷心道歉。「我堅決反對日本政府不斷架空和平憲法、增加軍費、擴充軍備。我們不需要戰爭，日本不能再走戰爭老路。」

清水說，他決心在有生之年回到侵華日軍第731部隊舊址，向受到傷害的中國人民表達最深切的歉意，也希望喚起更多人的反思和警醒，珍惜來之不易的和平，避免戰爭悲劇重演。