一路「象」北的短鼻家族 3年生了4隻小象

8月8日，7頭「短鼻家族」成員和28頭「然然家族」的野象在雲南西雙版納州景洪市大渡崗鄉覓食。(新華社)

還記得一路「象」北的大象家族嗎？2021年有一群叫「短鼻家族」的野象以罕見的北上南歸之旅，吸引全世界的目光。短鼻家族回到西雙版納3年以來狀態良好，陸續生了四頭小象，生活悠然愜意。

新華社報導，西雙版納州亞洲象保護管理中心主任王斌說，象寶寶逐漸長大，跟著家族成員學習覓食、洗沙浴等技能。目前，短鼻家族一分為二，13頭在西雙版納國家級自然保護區動養片區活動，7頭與另一象群「然然家族」的28頭野象一起在景洪市大渡崗鄉活動。

野象在水塘洗澡。(新華社)

8月初傍晚，在景洪市大渡崗鄉大荒壩村，在森林中吃飽喝足的象群穿越一片茶地，直奔一個大水塘。小象率先滑進水塘裡，在水裡翻滾嬉戲，接著幾頭母象依次下水洗澡，確定安全後，幾頭負責警戒的公象最後進入水塘。

次日傍晚，象群轉移到中老鐵路旁的一個山坡上。山坡上草木繁盛，中間有一個小泥潭，野象們紛紛擠到泥潭玩耍、泡泥巴浴。中老鐵路上的列車不時呼嘯而過，一些野象站在山坡上注視著列車飛馳，似乎感到很好奇。

「以『短鼻家族』為代表，頻繁添丁、分家合群等充分說明象群之間交流頻繁，健康繁衍。」國家林草局亞洲象研究中心主任陳飛說，象群不斷壯大和分家，成為中國生態文明建設和生物多樣性保護的標誌性成果。