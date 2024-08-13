我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好市多這款「日本米」不再生產 米其林餐廳將斷供

「麵包隔天需再烤一烤」 Costco新品三明治意外引差評

一路「象」北的短鼻家族 3年生了4隻小象

中國新聞組／綜合報導
8月8日，7頭「短鼻家族」成員和28頭「然然家族」的野象在雲南西雙版納州景洪市大渡崗鄉覓食。(新華社)
8月8日，7頭「短鼻家族」成員和28頭「然然家族」的野象在雲南西雙版納州景洪市大渡崗鄉覓食。(新華社)

還記得一路「象」北的大象家族嗎？2021年有一群叫「短鼻家族」的野象以罕見的北上南歸之旅，吸引全世界的目光。短鼻家族回到西雙版納3年以來狀態良好，陸續生了四頭小象，生活悠然愜意。

新華社報導，西雙版納州亞洲象保護管理中心主任王斌說，象寶寶逐漸長大，跟著家族成員學習覓食、洗沙浴等技能。目前，短鼻家族一分為二，13頭在西雙版納國家級自然保護區動養片區活動，7頭與另一象群「然然家族」的28頭野象一起在景洪市大渡崗鄉活動。

野象在水塘洗澡。(新華社)
野象在水塘洗澡。(新華社)

8月初傍晚，在景洪市大渡崗鄉大荒壩村，在森林中吃飽喝足的象群穿越一片茶地，直奔一個大水塘。小象率先滑進水塘裡，在水裡翻滾嬉戲，接著幾頭母象依次下水洗澡，確定安全後，幾頭負責警戒的公象最後進入水塘。

次日傍晚，象群轉移到中老鐵路旁的一個山坡上。山坡上草木繁盛，中間有一個小泥潭，野象們紛紛擠到泥潭玩耍、泡泥巴浴。中老鐵路上的列車不時呼嘯而過，一些野象站在山坡上注視著列車飛馳，似乎感到很好奇。

「以『短鼻家族』為代表，頻繁添丁、分家合群等充分說明象群之間交流頻繁，健康繁衍。」國家林草局亞洲象研究中心主任陳飛說，象群不斷壯大和分家，成為中國生態文明建設和生物多樣性保護的標誌性成果。

上一則

星學者：中國至少還會繁榮100年 未來美中關係會更糟

下一則

有政變？ 鄧小平前翻譯受訪迴避 稱習不會永久執政

延伸閱讀

周恩來指婚而誕生的「寶龍」因圈養去世？ 廣州動物園陷風波

周恩來指婚而誕生的「寶龍」因圈養去世？ 廣州動物園陷風波
懷念曹老師(下)

懷念曹老師(下)
懷念曹老師(上)

懷念曹老師(上)
144小時過境免簽口岸 中國增至37個 拓展內陸入境遊

144小時過境免簽口岸 中國增至37個 拓展內陸入境遊

熱門新聞

網友笑稱「全紅嬋把廣式鬆弛感帶進奧運」。(取材自大河報)

巴奧／全紅嬋醜拖鞋、黃雨婷髮夾賣翻 有商家2天接60萬個訂單

2024-08-06 07:30
CGTN記者突然考全紅嬋英文，但就遭到無情拒絕。（視頻截圖）

巴奧／央視記者考「拿捏」英語怎麼說？ 全紅嬋霸氣懟8個字

2024-08-10 06:30
中國跳水好手全紅嬋在巴黎奧運上拿下兩面金牌，賽後她受訪透露如何排解訓練時的壓力。（新華社）

全紅嬋遇挫折「不內耗」 透露紓壓方法：路過的狗也罵兩句

2024-08-11 02:19
被稱為「戰狼」的中國外交部前發言人趙立堅，其妻子湯天如近日又曬出夫妻恩愛照。（取材自微博）

趙立堅妻子自曝罹癌：放棄化療僅剩6個月

2024-08-06 11:10
浙江銀行員工徐藝銘抽中巴黎奧運大眾組馬拉松參賽資格，請假時被以為是開玩笑。(取材自潮新聞)

浙江銀行女員工請假「去巴黎比奧運」 主管驚呆：開玩笑吧？

2024-08-07 08:30
合成圖像顯示了一系列明亮物體沿著與長征6A火箭體及其於2024年8月6日部署的18顆千帆衛星相同的軌道移動，這些物體是由火箭體解體產生的碎片的一部分。 (觀察者網／Slingshot Aerospace)

變700片太空垃圾雲 千帆星座火箭為何解體了？

2024-08-09 21:00

超人氣

更多 >
全紅嬋返國粉絲接機重重包圍 強行送花一度黑臉

全紅嬋返國粉絲接機重重包圍 強行送花一度黑臉
拳擊手克莉芙的訓練師承認：她有染色體和睪固酮問題

拳擊手克莉芙的訓練師承認：她有染色體和睪固酮問題
同步曬禮服照、戴戒指「放閃」？ 趙麗穎、馮紹峰又被傳復合

同步曬禮服照、戴戒指「放閃」？ 趙麗穎、馮紹峰又被傳復合
滾動更新／南加規模4.4地震 震央距華埠僅5哩

滾動更新／南加規模4.4地震 震央距華埠僅5哩
沒流量、沒大咖的「唐詭2」火了… 觀眾推薦「童身出身的他」加盟續集

沒流量、沒大咖的「唐詭2」火了… 觀眾推薦「童身出身的他」加盟續集