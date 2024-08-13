我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好市多這款「日本米」不再生產 米其林餐廳將斷供

「麵包隔天需再烤一烤」 Costco新品三明治意外引差評

雲南野象傳奇「逛城哥」阿寶放歸3個月更壯了

中國新聞組／綜合報導
正在進行野化訓練的亞洲象阿寶。（新華社資料照片）
正在進行野化訓練的亞洲象阿寶。（新華社資料照片）

8月12日是世界大象日，當局今年5月首次在雲南西雙版納將一頭收容救助野象「阿寶」放歸自然，經過三個月監測，阿寶上演了「野象傳奇」，回歸自然後適應了野外生活，健康狀況良好。

「阿寶看上去更胖了、更壯了，警惕性和野性都有所提升。」西雙版納亞洲象救護與繁育中心的「大象醫生」保明偉看到監測畫面後說。

在中國300多頭野象中，阿寶創造了兩項紀錄，牠是第一頭逛過城市的野象，也是第一頭經行為矯正、野化訓練後成功放歸野外的野象。

綜合新華社、香港文匯報報導，阿寶在2018年進城，當時12歲的牠離開象群獨自活動，在普洱市鬧區閒逛，去了汽車站、農信社、民政局等地方，還被網友稱為「逛城哥」。為了避免人象衝突，當地立即啟動應急響應機制，經過人工引導後把阿寶引離主城區，沒想到當天傍晚，阿寶再次闖入鬧區，最後當地決定實施麻醉活捕轉移，隔天送往亞洲象救護與繁育中心。

「野象記性很好，阿寶有過進城閒逛、與人接觸的經歷，活捕轉移後如果直接放歸野外，牠可能再次闖進城鎮或村寨，造成人象衝突。」西雙版納州亞洲象保護管理中心主任王斌說，必須經過觀察和訓練，對阿寶進行行為矯正。

「阿寶吃的以象草等天然食物為主，盡量減少與人類非必要接觸。」「象爸爸」陳育兵說。阿寶適應能力很強，經過半年磨合，陳育兵每天帶著阿寶到野外放養區，讓牠在自然環境下覓食、生活，恢復野性和野外生存能力。

隨著試驗進行，阿寶在野外的時間愈來愈長，採食天然植物的種類愈來愈多，體重也逐漸增長。今年4月，工作人員對阿寶實施分離野化訓練，切斷人為干預，讓牠在200多畝的野化訓練區內獨立活動。「這要循序漸進，開始兩三天去接回來一次，逐漸變成一周去接回來一次。」讓牠逐漸適應沒有「象爸爸」的生活。

5月17日，有關部門決定自然放歸阿寶。在雲南西雙版納國家級自然保護區猛養片區邊緣，佩戴監測項圈的阿寶在山林間穿梭覓食。亞洲象監測員站在不遠處，用無人機密切關注著牠的一舉一動。

王斌說，阿寶放歸野外後，多數時間在叢林，活動半徑超過20公里，並未進入村寨。牠曾嘗試融入由26頭象組成的「大嚕胞家族」，在離象群僅有20米的地方活動，與象群有交流。

「這是中國第一次將收容救助野象野化訓練後放歸自然。」王斌表示，當地將密切監測阿寶情況，對放歸成效進行評估，形成系統、科學、可複製的亞洲象放歸流程。

在雲南西雙版納國家級自然保護區勐養片區邊緣活動的亞洲象阿寶。（新華社）
在雲南西雙版納國家級自然保護區勐養片區邊緣活動的亞洲象阿寶。（新華社）
早年，在雲南省普洱市街道上閒逛的阿寶。 （視頻截圖）
早年，在雲南省普洱市街道上閒逛的阿寶。 （視頻截圖）
亞洲象監測員楊軍（右）和同事在使用無人機監測阿寶的行蹤。（新華社）
亞洲象監測員楊軍（右）和同事在使用無人機監測阿寶的行蹤。（新華社）

香港

上一則

有政變？ 鄧小平前翻譯受訪迴避 稱習不會永久執政

下一則

河南男不滿車禍索償少判1萬行兇 女法官慘遭割喉亡

延伸閱讀

巴奧／荷女將寫紀錄 5000公尺、1萬公尺、馬拉松皆奪牌

巴奧／荷女將寫紀錄 5000公尺、1萬公尺、馬拉松皆奪牌
奧運長跑／男子馬拉松 肯亞傳奇沒跑完脫鞋送粉絲

奧運長跑／男子馬拉松 肯亞傳奇沒跑完脫鞋送粉絲
巴奧雨中開幕 搭船進場 傳奇運動員遞聖火 天后獻唱

巴奧雨中開幕 搭船進場 傳奇運動員遞聖火 天后獻唱
雲南昆明市區廣告招牌突然掉落 砸中路人致3死7傷

雲南昆明市區廣告招牌突然掉落 砸中路人致3死7傷

熱門新聞

網友笑稱「全紅嬋把廣式鬆弛感帶進奧運」。(取材自大河報)

巴奧／全紅嬋醜拖鞋、黃雨婷髮夾賣翻 有商家2天接60萬個訂單

2024-08-06 07:30
CGTN記者突然考全紅嬋英文，但就遭到無情拒絕。（視頻截圖）

巴奧／央視記者考「拿捏」英語怎麼說？ 全紅嬋霸氣懟8個字

2024-08-10 06:30
中國跳水好手全紅嬋在巴黎奧運上拿下兩面金牌，賽後她受訪透露如何排解訓練時的壓力。（新華社）

全紅嬋遇挫折「不內耗」 透露紓壓方法：路過的狗也罵兩句

2024-08-11 02:19
被稱為「戰狼」的中國外交部前發言人趙立堅，其妻子湯天如近日又曬出夫妻恩愛照。（取材自微博）

趙立堅妻子自曝罹癌：放棄化療僅剩6個月

2024-08-06 11:10
浙江銀行員工徐藝銘抽中巴黎奧運大眾組馬拉松參賽資格，請假時被以為是開玩笑。(取材自潮新聞)

浙江銀行女員工請假「去巴黎比奧運」 主管驚呆：開玩笑吧？

2024-08-07 08:30
合成圖像顯示了一系列明亮物體沿著與長征6A火箭體及其於2024年8月6日部署的18顆千帆衛星相同的軌道移動，這些物體是由火箭體解體產生的碎片的一部分。 (觀察者網／Slingshot Aerospace)

變700片太空垃圾雲 千帆星座火箭為何解體了？

2024-08-09 21:00

超人氣

更多 >
全紅嬋返國粉絲接機重重包圍 強行送花一度黑臉

全紅嬋返國粉絲接機重重包圍 強行送花一度黑臉
拳擊手克莉芙的訓練師承認：她有染色體和睪固酮問題

拳擊手克莉芙的訓練師承認：她有染色體和睪固酮問題
同步曬禮服照、戴戒指「放閃」？ 趙麗穎、馮紹峰又被傳復合

同步曬禮服照、戴戒指「放閃」？ 趙麗穎、馮紹峰又被傳復合
滾動更新／南加規模4.4地震 震央距華埠僅5哩

滾動更新／南加規模4.4地震 震央距華埠僅5哩
沒流量、沒大咖的「唐詭2」火了… 觀眾推薦「童身出身的他」加盟續集

沒流量、沒大咖的「唐詭2」火了… 觀眾推薦「童身出身的他」加盟續集