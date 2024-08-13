雲南野象傳奇「逛城哥」阿寶放歸3個月更壯了

正在進行野化訓練的亞洲象阿寶。（新華社資料照片）

8月12日是世界大象日，當局今年5月首次在雲南西雙版納將一頭收容救助野象「阿寶」放歸自然，經過三個月監測，阿寶上演了「野象傳奇」，回歸自然後適應了野外生活，健康狀況良好。

「阿寶看上去更胖了、更壯了，警惕性和野性都有所提升。」西雙版納亞洲象救護與繁育中心的「大象醫生」保明偉看到監測畫面後說。

在中國300多頭野象中，阿寶創造了兩項紀錄，牠是第一頭逛過城市的野象，也是第一頭經行為矯正、野化訓練後成功放歸野外的野象。

綜合新華社、香港 文匯報報導，阿寶在2018年進城，當時12歲的牠離開象群獨自活動，在普洱市鬧區閒逛，去了汽車站、農信社、民政局等地方，還被網友稱為「逛城哥」。為了避免人象衝突，當地立即啟動應急響應機制，經過人工引導後把阿寶引離主城區，沒想到當天傍晚，阿寶再次闖入鬧區，最後當地決定實施麻醉活捕轉移，隔天送往亞洲象救護與繁育中心。

「野象記性很好，阿寶有過進城閒逛、與人接觸的經歷，活捕轉移後如果直接放歸野外，牠可能再次闖進城鎮或村寨，造成人象衝突。」西雙版納州亞洲象保護管理中心主任王斌說，必須經過觀察和訓練，對阿寶進行行為矯正。

「阿寶吃的以象草等天然食物為主，盡量減少與人類非必要接觸。」「象爸爸」陳育兵說。阿寶適應能力很強，經過半年磨合，陳育兵每天帶著阿寶到野外放養區，讓牠在自然環境下覓食、生活，恢復野性和野外生存能力。

隨著試驗進行，阿寶在野外的時間愈來愈長，採食天然植物的種類愈來愈多，體重也逐漸增長。今年4月，工作人員對阿寶實施分離野化訓練，切斷人為干預，讓牠在200多畝的野化訓練區內獨立活動。「這要循序漸進，開始兩三天去接回來一次，逐漸變成一周去接回來一次。」讓牠逐漸適應沒有「象爸爸」的生活。

5月17日，有關部門決定自然放歸阿寶。在雲南西雙版納國家級自然保護區猛養片區邊緣，佩戴監測項圈的阿寶在山林間穿梭覓食。亞洲象監測員站在不遠處，用無人機密切關注著牠的一舉一動。

王斌說，阿寶放歸野外後，多數時間在叢林，活動半徑超過20公里，並未進入村寨。牠曾嘗試融入由26頭象組成的「大嚕胞家族」，在離象群僅有20米的地方活動，與象群有交流。