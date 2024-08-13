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全紅嬋老家每天千人來打卡 母親：不敢讓女兒回家 人太多了

世界新聞網／輯
中國17歲跳水選手全紅嬋親吻金牌。（新華社）
中國17歲跳水選手全紅嬋親吻金牌。（新華社）

巴黎奧運落幕，中國17歲跳水選手全紅嬋收穫兩枚金牌收官，再次成為焦點。她在廣東湛江市麻章區麻章鎮邁合村的老家成了網紅打卡地，爺爺家門口變成了「小吃一條街」。

綜合媒體報導，邁合村村幹部全自華說，最近每天都有約1000人來村裡打卡。全紅嬋上一次回村是在前年，現在全紅嬋80多歲的爺爺奶奶、爸爸媽媽和兄弟姊妹仍住在邁合村的小院裡。

「最近村裡都是外地車牌的車，現在村裡還規畫了停車位、安排人指揮交通，下午、晚上的遊客會多一些，還有二十多個外村的人來我們這兒擺攤。全紅嬋這麼小的年紀能拿到兩次奧運冠軍很不容易，她現在是我們這邊很多小孩子的榜樣，很多家長帶孩子來打卡。」全華才說。

全紅嬋的老家成為新景點，遊客絡繹不斷。（取材自微博）
全紅嬋的老家成為新景點，遊客絡繹不斷。（取材自微博）

8月11日，從網友拍攝的視頻中可以看到，邁合村村口停滿了車輛，遊客川流不息。全紅嬋爺爺家院子門口有許多人正在拍照打卡。

據悉，為了維持秩序，村裡最近也非常忙碌，鄉鎮及派出所均派出工作人員日夜巡邏，村裡也派出數十名志願者參與巡邏和打掃衛生，「我們現在每天都會打掃衛生，有時候要忙到深夜。」

此外，全紅嬋的母親表示，由於訪客絡繹不絕，她們決定不讓全紅嬋回家以免引起過度擁擠。全紅嬋的母親說：「不敢讓她在家裡，太多人來了。儘管今年春節她也沒能回來，但她常常通過視頻和我保持聯繫，我們經常聊天。」

對此，有網友表示，「嬋妹妹憑一己之力帶動了家鄉的發展，挺不錯的。只是希望不要打攪嬋妹妹的家人的生活。」

全紅嬋 巴黎奧運

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