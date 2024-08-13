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中國對外交付最大 沙烏地阿美馬贊油氣平台完工

中國新聞組／北京13日電
7月30日，裝船完成的馬贊項目中樞連接平台。（取材自中新網）
7月30日，裝船完成的馬贊項目中樞連接平台。（取材自中新網）

由中國海油旗下海洋石油工程股份有限公司（簡稱海油工程）承建的沙烏地阿拉伯國家石油公司Marjan（簡稱沙烏地阿美馬贊）油氣集輸平台當天在山東青島完工交付。這是由中國對外交付的重量最大、集輸能力最強的國際海洋油氣平台，標誌著中國企業國際海洋油氣工程建設能力實現新突破。

來源：YouTube

中新社報導，據悉，本次完工交付的馬贊平台是一座八腿海洋油氣集輸平台，主要負責將開採出的海洋油氣匯集並輸送到陸地進行處理，每年可以匯集輸送原油2400萬噸、伴生氣74億方，是世界上原油集輸能力最強的海洋平台之一。　　　

該平台重量超過17200噸，高度超過24層樓，甲板面積相當於約15個籃球場，應用電纜總長可繞北京五環兩圈半，應用的管線尺寸之大、類型之複雜均創同類平台紀錄。平台將服役於沙烏地阿美旗下馬讚油田增產開發項目，油田整體投產後將成為全球油氣處理能力最大的海上油田。　　

海油工程國際工程公司總經理兼馬贊項目經理劉瑞介紹說，平台採用國際最嚴格的標準建造，僅質量規範就有2000多份。項目團隊施工效率、質量合格率、安全績效等均達到世界先進水平。

近年來，海油工程與共建一帶一路國家與地區廣泛開展合作，累計執行項目近70個。該公司表示，馬贊項目的順利實施，將助力中國海洋工程企業實現從國際工程分包商向總承包商的重要轉變。

石油 一帶一路 沙烏地阿拉伯

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