物理試卷考潘展樂 網：問他本人吧 這題太難

潘展樂出現在學生物理試卷上。（取材自瀟湘晨報）

近日，「潘展樂出現在了我的試卷上」這一話題登上微博 熱搜，有網友曬出巴黎奧運 會剛結束，「潘展樂」就出現在了自己的物理試卷上。另外，潘展樂奧運走紅後解散粉絲群，獲網友盛讚。

瀟湘晨報報導，題目寫道「男子100米自由泳決賽，19歲的潘展樂游出46秒40，以打破世界紀錄的方式贏得冠軍」，根據材料判斷哪一項是正確的。

網友表示，「這題不知道潘展樂會不會做」、「你問問潘展樂本人吧，這題太難了， 現在暑假老師還沒有教」。

另據網易號「我愛英超 」報導，潘展樂12日解散了自己唯一的粉絲群，他的舉動不僅迅速登頂熱搜榜，也得到了網友的一致讚揚。

剛結束的巴黎奧運會，潘展樂堪稱是中國游泳隊表現最出色的選手。如果能保持這樣的勢頭，潘展樂毫無疑問將會是中國游泳未來新的領軍人物。不僅如此，作為00後的他在場外還以耿直的性格和霸氣的採訪言論，深得網友欣賞。

奧運會後，潘展樂迅速走紅，在社交媒體的粉絲關注度激增。但令人意外的是，潘展樂沒有被眼前的一時名利沖昏頭腦，而是非常冷靜並且理性地解散了自己唯一的粉絲群，拒絕捲入「飯圈」的干擾。

而潘展樂此舉也引爆熱搜，迅速沖上榜首寶座。不少網友紛紛盛讚潘展樂，「小伙子展現出超出年齡的清醒與自律。有此覺悟，相信他在未來的道路上定能勇往直前，前途不可限量」、「清醒，果斷。運動員不需要飯圈的圍繞，保持與泳迷健康的關系，專注游泳本身，不被流量與粉絲裹挾」、「國家體育選手本來就不應該被飯圈這一套束縛，潘展樂安心訓練，總會有該支持他的熱度該喜歡他的人。很棒！」