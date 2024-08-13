粉絲接機強行送花「打臉」 全紅嬋被圍無奈黑臉

全紅嬋返抵北京機場惹混亂，她面露痛苦。（視頻截圖）

巴黎奧運 會12日圓滿結束，中國跳水「夢之隊」包攬八金凱旋回國，接機的粉絲水洩不通。奪得女子10公尺跳台及女子10公尺雙人跳台冠軍的全紅嬋 成為人氣王，一下飛機就被重重包圍，被熱情粉絲「逼」到寸步難行的全紅嬋面露不悅，盡顯無奈。

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香港 01報導，中國跳水隊一抵達機場，便有眾多接機民眾帶著玩偶、鮮花前來。不少人直接將禮物放在全紅嬋的行李推車上，全紅嬋亦開心收下，並將最喜歡的小烏龜收到袋子裡。還有民眾將放不下的禮物都塞到教練陳若琳的行李推車上，即使陳若琳一再拒絕，仍難抵熱情。

步出機場時，並未推行李車的全紅嬋由工作人員護送，卻遭一名身穿白色T恤的男子強行送花，期間還把花束打在全紅嬋的臉上，令她皺眉黑臉躲避。