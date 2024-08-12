陝西夫婦自駕途經15國 帶5歲半女兒到巴黎看奧運

洋君帶女兒在巴黎體驗奧運並到現場看了開幕式。(取材自上游新聞／受訪者供圖）

從西安到巴黎，花費42天，自駕 1.5萬公里，是怎樣一種體驗？近日，陜西西安80後夫妻方方和洋君帶著5歲半女兒，就完成了這樣一段別樣的旅程：眼前的風景從雪山變為戈壁，再變成保加利亞的玫瑰莊園、奧地利的大草坪、夕陽下的聖米歇爾山……，一家三口於今年6月9日凌晨2時順利抵達法國巴黎，提前一個多月就開始感受奧運 氛圍。

上游新聞報導，夫妻二人的社交平台帳號取名「大腳小腳西遛記」，此趟行程的主要目的也是「遛」娃。方方說，因為年齡原因，孩子上小學前空出來了一年時間，考慮再三，夫妻倆還是想帶孩子去國外看看，「我們想帶著小朋友用不一樣的方式來接觸世界，於是就選擇了自駕。」

此次跨越15個國家的行程，更是需要做足全方面規畫。方方表示，自己和妻子從去年就開始著手準備，因為沒有經驗，所以準備了大半年。「網上可能會看到有一些網友的經驗帖，但是裡邊沒有細節，只能自己去拼湊。具體到制定路線、每個國家入關需要什麽證件、哪些地方更適合遛娃，甚至學習簡單的修車和急救知識等。」

「在準備的時候還碰到一個非常棘手的情況，就是1月份開始，機動車出入國境手續有些變化。我們把全國各地做進出口諮詢的電話打了不下五、六十個，才辦理好。」方方說。

4月28日，方方一家從新疆烏恰縣伊爾克什坦口岸出境，從中亞到西歐，途經了15個國家，「分別是吉爾吉斯、烏茲別克、哈薩克 、亞塞拜然、喬治亞、土耳其、保加利亞、塞爾維亞、克羅埃西亞、斯洛維尼亞、奧地利、德國、瑞士、列支敦斯登，最終抵達法國。」

到了法國後，方方由於工作原因先行回到中國，洋君則帶著女兒在巴黎體驗奧運並到現場看了開幕式。他們不僅在奧運場館內外感受到來自世界各地的熱情，同胞們一聲聲「你好」也讓人感到溫暖。