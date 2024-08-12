馬龍奪第6金告別奧運：從沒好好看金牌，但這是最後一屆

巴黎奧運乒乓球男團金牌賽中，中國隊戰勝瑞典隊，獲得冠軍。圖為中國隊選手馬龍在頒獎儀式上。(新華社)

「我以前沒好好看過金牌，但這次是最後一屆。拿著它，感覺很重，聽說是含有艾菲爾鐵塔的鐵。」的確，這枚沉甸甸的金牌是馬龍的奧運第六金，也讓他成為中國隊奧運史上獲得金牌最多的選手。

新華社報導，馬龍的第四次奧運之旅從7月14日開始，那晚中國乒乓球隊啟程巴黎。「我期待跟隊友把團體冠軍拿下。」馬龍的心願在8月9日成真，他和王楚欽、樊振東一起，3:0擊敗瑞典 隊，實現國乒男團在奧運上的五連冠。馬龍表示：「身邊有兩個世界上最好的隊友，我很感激。這枚金牌是結束我奧運之旅的絕佳方式。」

巴黎奧運 ，馬龍只參加男團比賽。外國記者很好奇：「落選男單名單，你有沒有遺憾？」馬龍很坦然：「我覺得這很正常，因為奧運只能兩個人參加單打比賽。而且這幾年，樊振東和王楚欽無論從表現還是世界排名來看，都值得這個位置。」

據報導，在單打賽場，馬龍都是坐在看台上為隊友加油，特別是在「小胖」樊振東大逆轉戰勝張本智和的四分之一決賽，馬龍眼眶紅了，隱有淚光。接受採訪時，他承認，那一刻自己被「小胖」點燃了。

「那場比賽很關鍵，因為王楚欽單打那條線已經輸了，而樊振東面對張本開局又0:2落後，然後一直咬到2:3，在那麼困難的情況下，『小胖』非常頑強，他通過自己的意志、戰術、技術一分一分追。那一刻，不光感動了我，也感動了所有運動員和觀眾。」馬龍停了停：「儘管我天天跟他一起打球，也看過、經歷過無數次比賽，但那一刻，確實感動。」

馬龍在本屆奧運最驕傲的事是——當旗手。「每屆奧運（中國隊）冠軍可能有好幾十人，但旗手只有一兩個，而且本屆奧運是在塞納河上舉國旗。」

馬龍是奧運村紅人，總有運動員找他合影，或有球迷來要簽名。「有這麼多人支持，我非常開心，也希望自己的職業生涯能像波爾一樣。」8日戰勝法國隊後，馬龍這樣說。「波爾不僅球技好，人品也好。這麼多年，他一直保持世界最高水平，非常不容易。」