中國研發醇氫電動大客車量產下線 更經濟環保

首台醇氫電動公路客車U11M在四川南充量產下線。（取材自新京報）

吉利星際客車研發的首台醇氫電動公路客車「U11M」9日在四川南充量產下線（完成生產線組裝），並於海口正式亮相。加上今年上半年發表的兩款醇氫電動城市客車，意味著中國新能源公路大客車在醇氫電動技術研發上取得突破。醇氫產品布局有助化解目前中國發展純電或氫能汽車難題。

新京報報導，甲醇作為世界公認的碳中和燃料，具有能量密度高、成本低、運距長、零碳環保、儲運安全方便等優勢，是符合當今世界能源發展趨勢的超級燃料。中國是全球最大甲醇生產國和使用國，發展好甲醇能源對自主掌控能源安全意義重大。

吉利星際客車在甲醇燃料的基礎上，自主研發醇氫電動技術，在電動車 架構上增加甲醇驅動的車載高效補能系統，實現純電動和甲醇動力的進化升級和全面賦能。

作為新一代電動車，甲醇增程與純電驅動結合的醇氫電動汽車，能耗成本比燃油產品大幅降低，開闢氫燃料不依賴官方補貼的更高價值商業化應用路徑，解決了氫能儲運的安全性和成本性問題，對比純電動車，無需依賴充電樁，有效解決用戶的補能（充電或充氫）焦慮，因而在新能源客車市場更具經濟性和環保優勢。

中國公路運輸綠色轉型勢在必行。U11M搭載吉利研發的6L甲醇發動機，續航里程超過600公里，且補能只需十分鐘，相較於柴油車，同等續駛里程下燃料成本每公里節省人民幣1元，更綠色環保。