美食非遺友誼賽 四川足球隊出征貴州「村超」

雙方隊員互贈禮物，非遺美食與足球運動跨界互動。(圖／本報四川德陽傳真)

去年以來，貴州榕江（三寶侗寨）和美鄉村足球 超級聯賽（簡稱貴州村超）火爆中國，從民間足球愛好者切磋技藝的舞台，逐漸演變為各種民俗文化和地方特色文化的展示平台。近日，四川德陽一支草根足球隊出征貴州「村超」，在本屆「美食非遺友誼賽」上精采亮相。

這支球隊名為「中江壩壩掛麵隊」，對手是來自湖南的「湘西矮寨大橋臘肉隊」。球員們在場上靈活跑動、腳下生風，場下則互相交換禮物、展示本土非遺，實現了足球與美食的跨界互動。

中江壩壩掛麵隊球員唐世福說：「很高興來到貴州村超現場，足球氛圍很好。」湘西矮寨大橋臘肉隊隊員楊健說：「通過交換禮物，互相感受兩個地方的美食、特產，很有意思。希望今後經常比賽，一起交流切磋。」

中江掛麵是德陽市中江縣特產，創於宋、盛於元，明代被列為向皇帝進貢的「御麵」，是中國國家地理標誌產品，被稱為「餐桌上的非遺」。現場展示了中江縣東北鎮覺慧村的手工空心掛麵，細如髮絲的麵條一擺出來，就引起了遊客的注意。江蘇遊客楊聲燕在品嘗中江掛麵後讚不絕口：「口感比較清淡，很鮮香，謝謝你們帶來的德陽美食。」