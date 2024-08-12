上海華山醫院騰樓治新冠？張文宏：是假消息

「上海網絡闢謠」微信 公眾號消息，近日在微信朋友圈有人轉發信息「華山醫院已經騰出5號樓，專門收治新冠病人」、「張文宏建議退休 老人這段時間內千萬別去跳廣場舞…死死捂在家裡1個月」等；國家傳染病醫學中心主任、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏教授表示，「這是假消息」。

綜合界面新聞、澎湃新聞報導，張文宏說，同樣內容的微信朋友圈消息最早於前年（2022年）12月出現，之後去年4月也曾傳出，幾乎每年都有人發同樣的假消息；當前COVID-19病毒等呼吸道感染處於常態波動區間，6月上旬雖逐漸檢出有的變異株比重上升，但未引起重症病例升高。

他表示，與去年秋冬季高峰相比，這次感染整體就診人數呈現一定程度的降低，不會對當前醫療資源和人群造成嚴重的疾病負擔。

另據羊城晚報報導，廣東省疾病預防控制局11日發布最新數據顯示，廣東省新冠病毒感染發病人數7月份增至1萬8384人，相比6月份8246人的統計增加了一萬餘病例。

此外，據中國疾病預防控制中心公布的7月份全國新型冠狀病毒感染疫情 統計，7月1日至7月31日，中國31個省（自治區、直轄市）及新疆生產建設兵團報告新增重症病例203例、死亡病例2例（其中新冠病毒感染導致呼吸功能衰竭死亡病例0例、基礎疾病合並新冠病毒感染死亡病例2例）。