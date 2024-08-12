鍾睒睒：首富頭銜負面化 讓我失去自由

農夫山泉董事長鍾睒睒接受央視專訪，認為「首富」在中國是具有負面性的，讓他失去了自由。（中新社）

先前陷入網路輿論風暴的前中國首富、農夫山泉 董事長兼總經理鍾睒睒 10日接受央視專訪，身價達人民幣4500億元（約628億美元）的他說，成為「首富」後，他過的日子沒有變化，並沒有覺得「首富」讓他的人生有什麼改變；但他認為「首富」在中國是具有負面性的，一舉一動都攤在聚光燈下讓他失去了自由。

綜合央視及每日經濟新聞報導，當主持人問道，對於中國社會這樣看待「首富」的負面眼光是否覺得委屈，鍾睒睒回答，「我覺得不委屈，它一切都是存在」。鍾睒睒表示，成為「首富」的壓力是無形的，任何時候的一舉一動都是攤在聚光燈下的，這讓他失去了自由。而「自由是非常重要的」，尤其像他這樣希望有私人空間的人。

鍾睒睒並意有所指地強調，他對自己的「結局」非常有信心。一是「白手起家，乾乾淨淨」，賺的每一塊錢都是乾淨的；二是他照章納稅；三是他對上下游供應商提供的獲利「可以去查查」；四是對員工的福利 和待遇雖有更好的空間，但以目前的水準來看，他是滿意的。

此前，飲料大廠娃哈哈創辦人宗慶後過世，鍾睒睒因為未出席告別式引發流言纏身，鍾睒睒一度回應解釋卻仍讓農夫山泉遭到網路暴力。

面對網路暴力，鍾睒睒直言，「網路上的攻擊我認為讓它去攻擊吧，就是這樣，我估計現在這次在網路上的汙名化攻擊洗不乾淨，隨它去吧。」希望自己是個理想主義者，「我有自己心裡的理想，因為最後天一定要是亮的，但就是亮得晚了一點，只要我能堅持到天亮，因為很多人堅持不到天亮，他跳樓了，但是我行。」

此事也讓鍾睒睒重新思考「首富的責任在哪裡？」，他直言「首富是有責任的，因為社會對你的要求不一樣了」。