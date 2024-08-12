我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴奧結束就傳緋聞 谷愛凌和法國飛魚「夜店熱舞」

加州購屋 擬強制簽房仲合約 期限3個月

鍾睒睒：首富頭銜負面化 讓我失去自由

中國新聞組／北京12日電
農夫山泉董事長鍾睒睒接受央視專訪，認為「首富」在中國是具有負面性的，讓他失去了自由。（中新社）
農夫山泉董事長鍾睒睒接受央視專訪，認為「首富」在中國是具有負面性的，讓他失去了自由。（中新社）

先前陷入網路輿論風暴的前中國首富、農夫山泉董事長兼總經理鍾睒睒10日接受央視專訪，身價達人民幣4500億元（約628億美元）的他說，成為「首富」後，他過的日子沒有變化，並沒有覺得「首富」讓他的人生有什麼改變；但他認為「首富」在中國是具有負面性的，一舉一動都攤在聚光燈下讓他失去了自由。

綜合央視及每日經濟新聞報導，當主持人問道，對於中國社會這樣看待「首富」的負面眼光是否覺得委屈，鍾睒睒回答，「我覺得不委屈，它一切都是存在」。鍾睒睒表示，成為「首富」的壓力是無形的，任何時候的一舉一動都是攤在聚光燈下的，這讓他失去了自由。而「自由是非常重要的」，尤其像他這樣希望有私人空間的人。

鍾睒睒並意有所指地強調，他對自己的「結局」非常有信心。一是「白手起家，乾乾淨淨」，賺的每一塊錢都是乾淨的；二是他照章納稅；三是他對上下游供應商提供的獲利「可以去查查」；四是對員工的福利和待遇雖有更好的空間，但以目前的水準來看，他是滿意的。

此前，飲料大廠娃哈哈創辦人宗慶後過世，鍾睒睒因為未出席告別式引發流言纏身，鍾睒睒一度回應解釋卻仍讓農夫山泉遭到網路暴力。

面對網路暴力，鍾睒睒直言，「網路上的攻擊我認為讓它去攻擊吧，就是這樣，我估計現在這次在網路上的汙名化攻擊洗不乾淨，隨它去吧。」希望自己是個理想主義者，「我有自己心裡的理想，因為最後天一定要是亮的，但就是亮得晚了一點，只要我能堅持到天亮，因為很多人堅持不到天亮，他跳樓了，但是我行。」

此事也讓鍾睒睒重新思考「首富的責任在哪裡？」，他直言「首富是有責任的，因為社會對你的要求不一樣了」。

鍾睒睒 農夫山泉 福利

上一則

英國加強審查來自中國的研究人員 引發質疑

下一則

鍾睒睒：農夫山泉永遠是中企 不會傳給美國籍二代

延伸閱讀

鍾睒睒：首富在中國有負面性 讓我失去自由

鍾睒睒：首富在中國有負面性 讓我失去自由
農夫山泉或將傳給美國籍二代？ 鍾睒睒回應了

農夫山泉或將傳給美國籍二代？ 鍾睒睒回應了
巴奧／央視記者考「拿捏」英語怎麼說？ 全紅嬋霸氣懟8個字

巴奧／央視記者考「拿捏」英語怎麼說？ 全紅嬋霸氣懟8個字
首善變首富 拼多多黃崢身家486億美元 躍中國最有錢人

首善變首富 拼多多黃崢身家486億美元 躍中國最有錢人

熱門新聞

網友笑稱「全紅嬋把廣式鬆弛感帶進奧運」。(取材自大河報)

巴奧／全紅嬋醜拖鞋、黃雨婷髮夾賣翻 有商家2天接60萬個訂單

2024-08-06 07:30
CGTN記者突然考全紅嬋英文，但就遭到無情拒絕。（視頻截圖）

巴奧／央視記者考「拿捏」英語怎麼說？ 全紅嬋霸氣懟8個字

2024-08-10 06:30
巴黎奧運會跳水女子雙人10米台，中國隊組合陳芋汐/全紅嬋獲得冠軍。圖為全紅嬋在賽後展示自己的背包。（中新社）

全紅嬋獎金千萬 家人駁靠她蓋房買車 哥：我們沒問她要錢

2024-08-02 15:19
被稱為「戰狼」的中國外交部前發言人趙立堅，其妻子湯天如近日又曬出夫妻恩愛照。（取材自微博）

趙立堅妻子自曝罹癌：放棄化療僅剩6個月

2024-08-06 11:10
浙江銀行員工徐藝銘抽中巴黎奧運大眾組馬拉松參賽資格，請假時被以為是開玩笑。(取材自潮新聞)

浙江銀行女員工請假「去巴黎比奧運」 主管驚呆：開玩笑吧？

2024-08-07 08:30
合成圖像顯示了一系列明亮物體沿著與長征6A火箭體及其於2024年8月6日部署的18顆千帆衛星相同的軌道移動，這些物體是由火箭體解體產生的碎片的一部分。 (觀察者網／Slingshot Aerospace)

變700片太空垃圾雲 千帆星座火箭為何解體了？

2024-08-09 21:00

超人氣

更多 >
爆炸性改判 奧委會要求美體操女將歸還銅牌

爆炸性改判 奧委會要求美體操女將歸還銅牌
巴奧女籃／1分險勝法國 美跨季61連勝完成8連霸

巴奧女籃／1分險勝法國 美跨季61連勝完成8連霸
不斷更新／巴奧閉幕式 湯姆克魯斯從天而降

不斷更新／巴奧閉幕式 湯姆克魯斯從天而降
抓傷澳洲球員？中國水球美女曬「血痕照」回懟：誰也別說誰

抓傷澳洲球員？中國水球美女曬「血痕照」回懟：誰也別說誰
布碌崙日落公園無證客增加 席地而睡、春光外洩 民眾怨觀感差

布碌崙日落公園無證客增加 席地而睡、春光外洩 民眾怨觀感差