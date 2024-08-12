中防沉迷失效 近8成未成年人借長輩個資 「背著家長偷偷玩」

北京青少年法律援助與研究中心發布「縣域未成年人網路消費調查報告」，顯示超過77%未成年人會使用父母、祖父母、朋友等他人訊息登錄遊戲。(路透)

中國未成年人遊戲實名認證政策實施至今已逾3年。近日，北京青少年法律援助與研究中心發布「縣域未成年人網路消費調查報告」，顯示超過77%未成年人會使用父母、祖父母、朋友等他人訊息登錄遊戲。有分析指出，這也顯示中國對於未成年人而定的「防沉迷」網路遊戲相關政策在部分地區接近失效。為有效管控，網遊公司騰訊和網易暑期已增加人臉辨識頻率。

據經濟觀察報，縣域未成年人網路消費調查報告為北京青少年法律援助與研究中心實習生佟畢鋮於今年6至7月進行，為保數據真實性，他與未成年人面對面溝通，不允許老師、家長旁聽。

報告顯示，在研究的縣城（含農村）中，包括河北、貴州、江西、安徽、陝西、山東6省8縣的1108名未成年人中，每周五、六、日和法定節假日每天玩遊戲時長超過1小時的占比超80%。

報告續指，儘管政策要求未成年人實名認證，但56.6%的縣城未成年人會使用父母資訊認證遊戲，12.8%的則使用爺爺奶奶或外公外婆的信息，5.7%的求助於其他親朋，還有1.4%則使用淘寶代認證。

一名河北縣級中學16歲的高中生周肖說，她每天都會玩遊戲，這些遊戲首次登錄時都需填身分證號碼，未成年帳號將無法在規定時間外登錄。然而，為了不受系統時間限制，她坦言，會用父親的身分證，平均每天要上線玩8個多小時。

儘管有的未成年人家長管得很嚴，但他們仍能找到時間玩遊戲。一位國中生表示，會在晚上10點到凌晨3點之間，「背著家長偷偷玩」。還有一名小學生表示，他會趁奶奶忙碌時偷玩2至3小時的遊戲。

遊戲公司巨頭網易和騰訊旗下遊戲今年來顯著加強對未成年人的實名認證管理，若系統判定身分證號碼登錄後有未成年人代用嫌疑，需要進一步刷臉識別。騰訊遊戲7月啟動「暑期人臉巡航」及「防代過人臉巡查」，專門防止未成年人請家長代為進行人臉辨識；網易公司則要求超過70歲的遊戲用戶必須進行人臉辨識。

中國教育報引述中國政法大學法學院副教授苑甯甯稱，實名認證是未成年人遊戲「防沉迷」的首道關卡，若實名認證失效，後面的其他保護政策將沒有意義。在她看來，當前遊戲實名認證技術的精準度存在偏差，且很多家長未做好對自己身分證號碼的管理，是導致實名認證失效的主要原因。