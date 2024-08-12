我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴奧結束就傳緋聞 谷愛凌和法國飛魚「夜店熱舞」

加州購屋 擬強制簽房仲合約 期限3個月

鍾睒睒：農夫山泉永遠是中企 不會傳給美國籍二代

記者謝守真／綜合報導
農夫山泉董事長鍾睒睒接受央視專訪，談及近期遭遇網暴心情。（取材自微博）
農夫山泉董事長鍾睒睒接受央視專訪，談及近期遭遇網暴心情。（取材自微博）

中國知名瓶裝飲料公司「農夫山泉」創辦人鍾睒睒今年來經歷多項爭議風波，終於在近日將首富寶座讓位給拼多多創辦人黃崢；對於外界眾多質疑，鍾睒睒透過央視財經節目中稱，自己是上了時代一條船的幸運者，他也就關於「農夫山泉可能會傳給美國籍二代」的傳言回覆稱，「農夫山泉永遠是中國企業」。

鍾睒睒1954年出生，今年已是七旬。他當過記者、種過蘑菇、擺過地攤，一手締造農夫山泉、養生堂兩大品牌，旗下商業版圖橫跨飲用水、醫療、保健品、農業、金融等多個領域，並連續四次登頂胡潤中國富人榜。

央視財經頻道「對話」欄目10日以「鍾睒睒：理想主義的瘋子」為題，播出對鍾睒睒的深度訪談。鍾睒睒說，像他這種人是「非常幸運的幸運者，就發現了那個機會，上了那個時代的那艘船」。

鍾睒睒在節目前神情悠然，身著一件寬大的淺藍色襯衫、米色長褲，腳蹬黑色運動鞋。他回應關於首富標籤、企業接班人猜想、流量爭議等敏感問題，展現前所未有的坦誠。

此前，先是有中國網友指控鍾睒睒的兒子鍾墅子已入籍美國，接著又指農夫山泉出品的「東方樹葉原味茶」包裝圖案是日本神社，進而衍生出「不愛國」、「媚日」的指責。

針對外傳「農夫山泉可能會傳給美國籍的二代，未來它可能就不是中國企業」，鍾睒睒指出，公司股權結構簡單，不是開曼群島公司，最重要的所有權問題一定考慮得非常清‍楚，「農夫山泉永遠屬於中國」。

鍾睒睒稱，目前對企業接班人選不能清晰化，因為需要讓公司永遠處於競爭階段。鍾睒睒還給出了企業接班人選的標準——不能猶豫、要善良、足夠聰明、利他、有創新性、敢於打破常規。

另外，鍾睒睒在談到去年底甘肅地震中，網上傳出「首富只捐24000瓶」的吝嗇傳聞，他指農夫山泉將災害捐贈的權力下放到了辦事處和經銷商，常備1000箱水以便及時捐贈救災，而1000箱正好是2萬4000瓶水，結果被誤讀為首富摳門小氣，「我認為是大家不了解我們的制度」

雷達財經指出，事實上，今年3月21日，農夫山泉母公司養生堂集團在內網發布一份關於公益捐贈的澄清和說明公告，截至2023年12月31日，養生堂集團社會捐贈總額已超過人民幣9億元。

鍾睒睒2021年9月考察廣西南寧大明山水源。（取材自南方都市報）
鍾睒睒2021年9月考察廣西南寧大明山水源。（取材自南方都市報）

鍾睒睒 農夫山泉 甘肅

上一則

鍾睒睒：首富頭銜負面化 讓我失去自由

下一則

被問秦剛失蹤不正常 中智庫官員：你永不會再見到他

延伸閱讀

鍾睒睒：首富在中國有負面性 讓我失去自由

鍾睒睒：首富在中國有負面性 讓我失去自由
農夫山泉或將傳給美國籍二代？ 鍾睒睒回應了

農夫山泉或將傳給美國籍二代？ 鍾睒睒回應了
首善變首富 拼多多黃崢身家486億美元 躍中國最有錢人

首善變首富 拼多多黃崢身家486億美元 躍中國最有錢人
拼多多黃崢躍為中國新首富 得益TEMU全球擴張

拼多多黃崢躍為中國新首富 得益TEMU全球擴張

熱門新聞

網友笑稱「全紅嬋把廣式鬆弛感帶進奧運」。(取材自大河報)

巴奧／全紅嬋醜拖鞋、黃雨婷髮夾賣翻 有商家2天接60萬個訂單

2024-08-06 07:30
CGTN記者突然考全紅嬋英文，但就遭到無情拒絕。（視頻截圖）

巴奧／央視記者考「拿捏」英語怎麼說？ 全紅嬋霸氣懟8個字

2024-08-10 06:30
巴黎奧運會跳水女子雙人10米台，中國隊組合陳芋汐/全紅嬋獲得冠軍。圖為全紅嬋在賽後展示自己的背包。（中新社）

全紅嬋獎金千萬 家人駁靠她蓋房買車 哥：我們沒問她要錢

2024-08-02 15:19
被稱為「戰狼」的中國外交部前發言人趙立堅，其妻子湯天如近日又曬出夫妻恩愛照。（取材自微博）

趙立堅妻子自曝罹癌：放棄化療僅剩6個月

2024-08-06 11:10
浙江銀行員工徐藝銘抽中巴黎奧運大眾組馬拉松參賽資格，請假時被以為是開玩笑。(取材自潮新聞)

浙江銀行女員工請假「去巴黎比奧運」 主管驚呆：開玩笑吧？

2024-08-07 08:30
合成圖像顯示了一系列明亮物體沿著與長征6A火箭體及其於2024年8月6日部署的18顆千帆衛星相同的軌道移動，這些物體是由火箭體解體產生的碎片的一部分。 (觀察者網／Slingshot Aerospace)

變700片太空垃圾雲 千帆星座火箭為何解體了？

2024-08-09 21:00

超人氣

更多 >
爆炸性改判 奧委會要求美體操女將歸還銅牌

爆炸性改判 奧委會要求美體操女將歸還銅牌
巴奧女籃／1分險勝法國 美跨季61連勝完成8連霸

巴奧女籃／1分險勝法國 美跨季61連勝完成8連霸
不斷更新／巴奧閉幕式 湯姆克魯斯從天而降

不斷更新／巴奧閉幕式 湯姆克魯斯從天而降
抓傷澳洲球員？中國水球美女曬「血痕照」回懟：誰也別說誰

抓傷澳洲球員？中國水球美女曬「血痕照」回懟：誰也別說誰
布碌崙日落公園無證客增加 席地而睡、春光外洩 民眾怨觀感差

布碌崙日落公園無證客增加 席地而睡、春光外洩 民眾怨觀感差