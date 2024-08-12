鍾睒睒：農夫山泉永遠是中企 不會傳給美國籍二代

農夫山泉董事長鍾睒睒接受央視專訪，談及近期遭遇網暴心情。（取材自微博）

中國知名瓶裝飲料公司「農夫山泉 」創辦人鍾睒睒 今年來經歷多項爭議風波，終於在近日將首富寶座讓位給拼多多創辦人黃崢；對於外界眾多質疑，鍾睒睒透過央視財經節目中稱，自己是上了時代一條船的幸運者，他也就關於「農夫山泉可能會傳給美國籍二代」的傳言回覆稱，「農夫山泉永遠是中國企業」。

鍾睒睒1954年出生，今年已是七旬。他當過記者、種過蘑菇、擺過地攤，一手締造農夫山泉、養生堂兩大品牌，旗下商業版圖橫跨飲用水、醫療、保健品、農業、金融等多個領域，並連續四次登頂胡潤中國富人榜。

央視財經頻道「對話」欄目10日以「鍾睒睒：理想主義的瘋子」為題，播出對鍾睒睒的深度訪談。鍾睒睒說，像他這種人是「非常幸運的幸運者，就發現了那個機會，上了那個時代的那艘船」。

鍾睒睒在節目前神情悠然，身著一件寬大的淺藍色襯衫、米色長褲，腳蹬黑色運動鞋。他回應關於首富標籤、企業接班人猜想、流量爭議等敏感問題，展現前所未有的坦誠。

此前，先是有中國網友指控鍾睒睒的兒子鍾墅子已入籍美國，接著又指農夫山泉出品的「東方樹葉原味茶」包裝圖案是日本神社，進而衍生出「不愛國」、「媚日」的指責。

針對外傳「農夫山泉可能會傳給美國籍的二代，未來它可能就不是中國企業」，鍾睒睒指出，公司股權結構簡單，不是開曼群島公司，最重要的所有權問題一定考慮得非常清‍楚，「農夫山泉永遠屬於中國」。

鍾睒睒稱，目前對企業接班人選不能清晰化，因為需要讓公司永遠處於競爭階段。鍾睒睒還給出了企業接班人選的標準——不能猶豫、要善良、足夠聰明、利他、有創新性、敢於打破常規。

另外，鍾睒睒在談到去年底甘肅 地震中，網上傳出「首富只捐24000瓶」的吝嗇傳聞，他指農夫山泉將災害捐贈的權力下放到了辦事處和經銷商，常備1000箱水以便及時捐贈救災，而1000箱正好是2萬4000瓶水，結果被誤讀為首富摳門小氣，「我認為是大家不了解我們的制度」

雷達財經指出，事實上，今年3月21日，農夫山泉母公司養生堂集團在內網發布一份關於公益捐贈的澄清和說明公告，截至2023年12月31日，養生堂集團社會捐贈總額已超過人民幣9億元。