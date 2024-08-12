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迎暑運… 北京出入境破千萬人次 去年同期2.5倍

中國新聞組／綜合報導
入境旅客在北京首都國際機場三號航站樓邊檢入境現場候檢。（本報資料照片）
入境旅客在北京首都國際機場三號航站樓邊檢入境現場候檢。（本報資料照片）

隨著一系列便利外籍人員來中國政策接連推出和暑運到來的影響，北京口岸出入境客流增長明顯。資料顯示，北京口岸今年以來出入境人員量已突破1000萬人次，是去年同期的2.5倍，已超去年全年出入境人員總量；其中入境外國人120.3萬餘人次，同比增長210%。7月日均出入境人員量近6萬人次，達到去年同期的1.6倍。

截至7月29日，北京口岸今年共辦理免簽入境外國旅客44.3萬人次，為3.7萬人次符合入境條件的外籍旅客簽發144小時過境免簽，分別是去年同期9.2倍與6.2倍。

144小時過境免簽等一系列來中國大陸便利政策受到外籍人員歡迎。北京邊檢總站也在不斷完善配套措施：積極推動14家航司使用電子登機牌通關，推動旅客無紙化通關；試行外國人入境卡自助列印，解決外籍旅客填報擁堵、排隊和候檢時間長問題。

北京邊檢總站相關負責人呂乃鵬表示，北京邊檢總站大力支持在京旅行社開展國際團體旅遊業務，優化旅行社在口岸接帶團流程。目前，今年北京口岸團隊旅遊入境人員3.8萬人次，是去年同期的15.7倍。

出境旅客同樣絡繹不絕。很多學生家庭舉家出境旅遊，或者赴境外參加中小學夏令營。呂乃鵬介紹，從內地居民出入境情況看，今年選擇經北京口岸出入的內地居民696萬餘人次，約是去年同期的2.4倍，占北京口岸出入境人員總量的近七成，目前學生團、家庭團、旅行團是比較常見的。

北京邊檢總站預計，8月北京口岸暑運效應還會更加明顯，出行客流將持續保持高位運行，日均出入境人員將達到6萬人次。

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