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「中國飛魚」上海低調理髮 被問：游泳的？你認識潘展樂嗎？

中國新聞組／北京11日電
「中國飛魚」潘展樂一行三人日前低調現身上海理髮店。（視頻截圖）
「中國飛魚」潘展樂一行三人日前低調現身上海理髮店。（視頻截圖）

中國游泳選手潘展樂在巴黎奧運上拿下兩金一銀，在100米自由式項目還以46秒40的成績打破世界紀錄，成為「中國飛魚」。潘展樂日前回國後，低調在上海一間理髮店剪了頭髮，服務他的理髮師一開始沒認出他來，聊到他是游泳選手後，還問他「認不認識潘展樂」？沒想到就是本人，讓理髮師直呼「比中500萬還幸運」。

新聞坊報導，從巴黎奧運返回中國的運動員，會先在上海酒店休息，潘展樂在此期間，與另名同行者一起到了一間理髮店剪頭髮。

為潘展樂服務的理髮師Tony表示，潘展樂身材魁梧，戴著口罩進來，在剪髮的過程中聊天問他是做什麽工作的，他回答說是運動員。「我就好奇嘛，問你是什麽運動員？他就說是游泳運動員。我說現在巴黎奧運會很火啊，有個叫潘展樂的你認不認識他？他說，『有沒有一種可能，我就是』。」

Tony說，當時他叫了出來，「感覺這種事情真的比中500萬還要難」，但當下太害羞，沒有要求與潘展樂合影，現在很後悔。他也表示，事情傳開後，現在來找他理髮的客人變多了，「已經爆單了」；他在社交平台上的個人簡介現在也加上了「給奧運冠軍理過髮」。

「中國飛魚」潘展樂(前)低調現身上海理髮店，讓理髮師驚喜。（視頻截圖）
「中國飛魚」潘展樂(前)低調現身上海理髮店，讓理髮師驚喜。（視頻截圖）

對此，有網友說「回答果然是小潘的風格」，還有人吐嘈這位理髮師「你說他沒看奧運吧，他知道潘展樂；你說看了吧，他又認不出」，也有網友關心潘展樂的新髮型「剪好了沒？他滿意嗎？」更多人則是紛紛表示羨慕，「要我就給免費理髮，順便合個照掛店裡了」。

巴黎奧運 口罩

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