抓傷澳洲球員？中國水球美女曬「血痕照」回懟：誰也別說誰

中國女子水球隊隊長熊敦瀚，曾因出眾外貌被關注。（取材自微博）

澳洲 女子水球運動員卡恩斯（Tilly Kearns）曾在網路上暗示中國對手在比賽中抓傷了她，當時有不少國外網友指責中國球員。最近因巴黎奧運 ，有中國網友又重提舊事，引來中國女子水球隊隊長熊敦瀚貼出自己胸口充滿抓痕的照片回應稱，「對抗項目，誰也別說誰」。中國網友則群嘲卡恩斯「菜就多練，玩不起就別玩」，讚中國隊「幹得漂亮」。

有網友近日貼出卡恩斯去年在與中國水球隊進行友誼賽後發布的影片截圖，內容是卡恩斯說胸口在賽後多了很多抓痕，暗示中國球員抓傷了她。該網友在微博 上問熊敦瀚，水球比賽這樣正常嗎？

澳洲水球運動員卡恩斯曾發布影片，對比出賽前後的傷痕，暗示中國運動員在比賽中抓傷了她。（取材自瀟湘晨報）

對此，熊敦瀚回應表示：「對抗項目，誰也別說誰，不發到網上是因為項目本身的魅力會掩飾很多不為人知的傷痛。」她也曬出自己胸口傷痕累累的照片，並回應另一名網友說，「水球運動員或多或少身上都有點傷，而且如果我沒記錯，這（澳洲球員影片）應該是很早以前的事情了」。

熊敦瀚曬出自己傷痕累累的照片，稱水球比賽互相對抗受傷很正常。（取材自微博）

另一名中國女子水球隊隊員「＠農三鳳」也留言指出，自己當時就是防守這位澳洲中鋒球員的，她身上也被對方抓出很多傷痕，「留疤了，誰能懂啊！」

對此，許多中國網友留言表示熊敦瀚的回應相當「霸氣」，並稱讚中國運動員「幹得漂亮」、「抓回去就對了」，也有人嘲諷澳洲球員「菜就多練，玩不起就別玩」。

今年巴黎奧運上，中國女子水球隊曾在小組賽中與澳洲隊碰頭，但以5比7落敗，最終止步小組預賽。當時熊敦瀚在微博上寫道：「感謝陪我走到現在的你們，也感謝支持中國女水的你們，一個時代的落幕還有無數個戰士繼續往前。」