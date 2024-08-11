我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人一家返中40天 在美帳戶被盜23萬元

湖水波浪侵蝕 猶他州地標「雙拱岩」塌了

廣州動物園挖出地下宮殿 148座古墓橫跨2100年

中國新聞組╱廣州11日電
廣州動物園考古發現了一座保存完整的東晉墓(圖)，和一座保存較好的南朝墓。(取材自羊城晚報)
廣州動物園考古發現了一座保存完整的東晉墓(圖)，和一座保存較好的南朝墓。(取材自羊城晚報)

廣州市文物考古研究院8日發表重大聲明，廣州動物園麻鷹崗墓地新發現148座古墓，出土陶器、瓷器、銅器、玉器、珠飾等各類文物196件（套），墓葬年代自西漢南越國時期，歷經東漢、晉南朝、唐、明、清，乃至近代民國，橫跨2100多年之久。

羊城晚報報導，廣州動物園所在地是廣州市古墓葬重點埋藏區域之一，自1956年以來，配合動物園建設，市文物部門先後在動物園內30多個地點發掘古墓葬約500座。廣州文物考古研究院於2024年4月至7月，針對探勘發現的古墓葬進行考古發掘，共清理148座各時期墓葬，其中兩漢墓葬4座、晉南朝墓葬8座、唐代墓葬15座、明清墓葬121座。

此外，還出土陶器、瓷器、銅器、玉器、珠飾等各類文物196件（套），另採集近代民國時期墓碑48塊，其中出土的東漢帶字陶屋模型、唐代陶雞模型、清代翡翠翎管和朝冠頂珠水晶飾件及清代翠鳥銀發簪，是考古發現的不可多得的文物精品。

報導稱，此次發現的墓葬分布十分密集，晚期墓葬打破早期墓葬的現象較為頻密。從清理的墓葬、墓碑來看，墓葬年代自西漢南越國時期，歷經東漢、晉南朝、唐、明、清、民國，一直持續至近代民國，長達2100多年之久。

墓葬的排列也有一定的規律，特別是明清墓葬不僅規模、朝向頗為相似，墓葬的間隔也基本一致，說明這是一處成規模、有規畫的墓園。

值得注意的是，這次考古發現了一座保存完整的東晉墓和一座保存較好的南朝墓。其中東晉墓規模較大、結構覆雜，在長達10米的墓室頂部及四壁上未發現明顯損毀，僅在封門上部有一個盜洞，是迄今為止在廣州地區發現的規模最大、保存最好的東晉墓葬。

廣州市文物考古研究院院長張強祿指出，這兩座墓葬的發現，對研究廣州地區六朝時期的墓葬形制、墓葬分期和喪葬習俗以及晉南朝時期的建築技術具有重要意義。

動物園

上一則

西環魯班廟珍罕屋脊 成打卡新熱點

下一則

港獎金高 資助也要增加 乒乓、體操隊返港「留憾更能進步」

延伸閱讀

批文化部放任史博館長懸缺 國民黨批民進黨不重視中華文物

批文化部放任史博館長懸缺 國民黨批民進黨不重視中華文物
清末女服、民初海派旗袍… 張信哲文物藏品捐贈上海博物館

清末女服、民初海派旗袍… 張信哲文物藏品捐贈上海博物館
張信哲捐贈文物給上海博物館 含多件「海派旗袍」精品

張信哲捐贈文物給上海博物館 含多件「海派旗袍」精品
當年賤價收購 田州博館歸還墨西哥文物

當年賤價收購 田州博館歸還墨西哥文物

熱門新聞

巴黎奧運會跳水女子雙人10米台，中國隊組合陳芋汐/全紅嬋獲得冠軍。圖為全紅嬋在賽後展示自己的背包。（中新社）

全紅嬋獎金千萬 家人駁靠她蓋房買車 哥：我們沒問她要錢

2024-08-02 15:19
網友笑稱「全紅嬋把廣式鬆弛感帶進奧運」。(取材自大河報)

巴奧／全紅嬋醜拖鞋、黃雨婷髮夾賣翻 有商家2天接60萬個訂單

2024-08-06 07:30
伊利提前恭喜孫穎莎乒乓女單奪金，但孫後來輸給隊友陳夢，拿銀牌。（取材自微博）

孫穎莎落敗 伊利提前「賀奪金」廣告被罵翻 還點名樊振東

2024-08-04 03:20
被稱為「戰狼」的中國外交部前發言人趙立堅，其妻子湯天如近日又曬出夫妻恩愛照。（取材自微博）

趙立堅妻子自曝罹癌：放棄化療僅剩6個月

2024-08-06 11:10
浙江銀行員工徐藝銘抽中巴黎奧運大眾組馬拉松參賽資格，請假時被以為是開玩笑。(取材自潮新聞)

浙江銀行女員工請假「去巴黎比奧運」 主管驚呆：開玩笑吧？

2024-08-07 08:30

經濟學人：西方設貿易壁壘 中企贏下全球南方

2024-08-03 02:27

超人氣

更多 >
巴奧跳高／美選手拒「共享金牌」加班挑戰失敗 紐西蘭摘金

巴奧跳高／美選手拒「共享金牌」加班挑戰失敗 紐西蘭摘金
12星座潔癖排行 巨蟹愛打掃房子、這星座懶惰老是拖延

12星座潔癖排行 巨蟹愛打掃房子、這星座懶惰老是拖延
巴奧／央視記者考「拿捏」英語怎麼說？ 全紅嬋霸氣懟8個字

巴奧／央視記者考「拿捏」英語怎麼說？ 全紅嬋霸氣懟8個字
YouTube前執行長56歲癌逝 兒子2月才因吸毒過量暴斃

YouTube前執行長56歲癌逝 兒子2月才因吸毒過量暴斃
完美風暴來襲 美債殖利率周線陡升 下一步看3重點

完美風暴來襲 美債殖利率周線陡升 下一步看3重點