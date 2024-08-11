廣州動物園挖出地下宮殿 148座古墓橫跨2100年

廣州動物園考古發現了一座保存完整的東晉墓(圖)，和一座保存較好的南朝墓。(取材自羊城晚報)

廣州市文物考古研究院8日發表重大聲明，廣州動物園 麻鷹崗墓地新發現148座古墓，出土陶器、瓷器、銅器、玉器、珠飾等各類文物196件（套），墓葬年代自西漢南越國時期，歷經東漢、晉南朝、唐、明、清，乃至近代民國，橫跨2100多年之久。

羊城晚報報導，廣州動物園所在地是廣州市古墓葬重點埋藏區域之一，自1956年以來，配合動物園建設，市文物部門先後在動物園內30多個地點發掘古墓葬約500座。廣州文物考古研究院於2024年4月至7月，針對探勘發現的古墓葬進行考古發掘，共清理148座各時期墓葬，其中兩漢墓葬4座、晉南朝墓葬8座、唐代墓葬15座、明清墓葬121座。

此外，還出土陶器、瓷器、銅器、玉器、珠飾等各類文物196件（套），另採集近代民國時期墓碑48塊，其中出土的東漢帶字陶屋模型、唐代陶雞模型、清代翡翠翎管和朝冠頂珠水晶飾件及清代翠鳥銀發簪，是考古發現的不可多得的文物精品。

報導稱，此次發現的墓葬分布十分密集，晚期墓葬打破早期墓葬的現象較為頻密。從清理的墓葬、墓碑來看，墓葬年代自西漢南越國時期，歷經東漢、晉南朝、唐、明、清、民國，一直持續至近代民國，長達2100多年之久。

墓葬的排列也有一定的規律，特別是明清墓葬不僅規模、朝向頗為相似，墓葬的間隔也基本一致，說明這是一處成規模、有規畫的墓園。

值得注意的是，這次考古發現了一座保存完整的東晉墓和一座保存較好的南朝墓。其中東晉墓規模較大、結構覆雜，在長達10米的墓室頂部及四壁上未發現明顯損毀，僅在封門上部有一個盜洞，是迄今為止在廣州地區發現的規模最大、保存最好的東晉墓葬。

廣州市文物考古研究院院長張強祿指出，這兩座墓葬的發現，對研究廣州地區六朝時期的墓葬形制、墓葬分期和喪葬習俗以及晉南朝時期的建築技術具有重要意義。