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999朵玫瑰消失了…七夕浪漫經濟崩跌 斬斷孽緣產品爆火

中國新聞組／北京11日電
重慶榮昌第九屆七夕河燈旅遊文化節啟幕，本次活動通過舉辦七夕奇妙遊。圖為民眾從打造有愛情主題燈飾的大榮橋上經過。(中新社)
重慶榮昌第九屆七夕河燈旅遊文化節啟幕，本次活動通過舉辦七夕奇妙遊。圖為民眾從打造有愛情主題燈飾的大榮橋上經過。(中新社)

昨天是七夕佳節，適逢周末，山東、天津、廣東等多地民政局宣布「為愛加班不打烊」，接受新人婚姻登記。與此同時，「七夕浪漫」退潮卻成為坊間熱話，網上一款名為「斬斷孽緣」的產品近日突然爆火。

「斬斷孽緣」在七夕當天的線上搜索量暴漲217％，登頂淘寶熱度第一。這些商家售賣的價格從0.7元至12.8元（人民幣，下同，約1.78美元）不等，宣稱「付款後可以斬斷孽緣、遠離爛桃花」。這也是繼「孤寡青蛙」、「罵醒戀愛腦」後，在七夕再次意外爆火的產品。

鳳凰網報導，曾經七夕浪漫價格水漲船高，但現在999朵玫瑰都消失了；七夕變成各家奶茶品牌商的「秋天的第一杯奶茶」營銷節點。

另一方面，「平價」玫瑰花束在生鮮平台上熱銷。潮新聞報導，叮咚買菜平台目前已經推出十餘款七夕定製鮮花花束。其中主推的紅玫瑰、香檳玫瑰、粉玫瑰禮品花束價格折後均在百元以內，非常親民。

此外，七夕正逢夏季荷花上市，叮咚順勢推出限量版新中式風格荷花花束，以荷花、蓮蓬花材搭配中國風包裝，為「中國情人節」增添一份傳統浪漫氛圍。

至於微博七夕的熱話題，不是收到什麼禮物也不是明星秀恩愛，而是「年輕人不交愛情稅了嗎」。

網易報導，七夕消費領域出現新趨勢——單身七夕， 這一點男性體現尤為明顯。愈來愈多的單身男性捨得在自己身上花錢，數碼產品、戶外運動、電子遊戲逐漸受到追捧，男性日化用品也出現明顯增長。

另外，七夕也出現多種過法，有簡單粗暴直接給錢，有花錢請同性coser的，也有在寵物、家人和遊戲上花錢的，總歸一句話——怎麼開心怎麼來。

這個七夕，消費領域有些寒氣逼人；從正面看，可以說是消費多元化，不再被消費主義綁架，大家也不再盲目地追求用禮物體現心意和儀式感。從反面看，那就是現在大家捂緊荷包，更看重「實惠」。

抖音風向也很有意思，熱搜榜中，跟七夕有關的話題是這麼幾個：「30秒看懂七夕乞巧文化」、「黃子韜徐藝洋 七夕的恩愛先秀了」、「原來七夕不是情人節」、「這個七夕表白還是表黑」、「七夕送禮物儀式感」；七夕禮物的熱度排在倒數，反對「七夕是中國情人節」的熱度靠前，這也說明，大家對七夕的關注點發生質變。

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