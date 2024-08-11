陝西延安暴雨 百餘車被沖走疊一起 轉移群眾5600多人

陝西省延安市志丹縣8日晚遭遇破紀錄暴雨，百餘輛車被泥水沖走。（取材自微博）

中國西北受極端天氣襲擊。陝西省延安市志丹縣8日晚遭遇破紀錄暴雨 ，最大雨量達179.1毫米。大量汽車被山洪沖到街面上，救援人員救出多名被困人員。城區多區域出現內澇，城隍廟溝、西陽溝和前橋溝受災較嚴重，百餘輛車被泥水沖走，住戶房屋受損。

據港媒報導，8月8日晚上8時至8月9日凌晨5時，志丹縣全縣平均雨量達到124.8毫米，最大雨量突破歷史極值，達到179.1毫米。當地居民表示，當時雨下得非常急，淤泥積水有兩米高左右。縣城內的通訊、水、電、氣等設施一度受影響。

陝西省延安市志丹縣8日晚遭遇破紀錄暴雨，百餘輛車被泥水沖走。（取材自微博）

據華商報延安記者站，災情發生後，志丹縣委、縣政府立即成立專項工作組，組織群眾緊急避險，轉移風險區域群眾5600多人。動員1700多名黨員幹部投入搶險救災，調動大型機械20多台排澇清淤。

8月9日下午，華商報延安記者站記者趕到受災比較嚴重的城隍廟溝，在救援現場看到保安街道社區服務中心橋北社區幹部及救援人員正在有序撤離群眾。溝裡的主巷道全是泥水，不遠處的電桿旁，多輛車橫七疊在一起。

一名文具店老闆表示，8日晚突然下雨，一開始雨水不是特別大，自己可以清理出商店內的雨水，後來到晚上10時左右雨水突然暴漲，水幾乎漲到胯部，店內文具全部被淹，損失很大。一名居民則表示，自家的一樓全部被沖進泥水，老人家住在一樓，當時被困在桌子上，他們趕緊下樓把老人救到二樓。