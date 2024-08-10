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學習需求暴增...夜校難滿足學員 中國青年開始流行上「午校」

記者陳湘瑾／即時報導
寧波江北區推出專門針對外賣騎手等新就業形態群體的「青年午校」。（取材自環球時報）
寧波江北區推出專門針對外賣騎手等新就業形態群體的「青年午校」。（取材自環球時報）

中國年輕人自今年開始流行「白天上班，晚上學藝」，藉由報名夜校學習新知、新技能，從職業技能到生活興趣，從語言學習到藝術創作，課程種類越來越豐富多樣。如今，為配合無法參與夜校時間、或是有更多學習需求的學員，又出現利用午間時間開課的「午校」。在浙江、上海、天津等地悄然流行。

據中國經濟日報報導，浙江寧波就在不久前根據部分青年人需求，推出全省第一個青年午校。午校的課程包括手工香囊製作、八段錦、攝影、職場商務禮儀等，吸引很多媽媽、上班族或外賣小哥等群體。

首期開課的人力資源培訓、職場商務禮儀、健康先行、光影瞬間手機攝影等，每周2至3節課，一節課45分鐘，課程全部免費。發起人表示，課程有40個名額，一開放就吸引2300人爭搶報名。

另有杭州蕭山區將午校設在青少年中心，上課時間固定在午間一小時，培訓內容瞄準上班族需求，以健身、舞蹈、美妝、書法等為主。寧波江北則透過「點單上門，送教入企」，讓員工不出公司就能享受個性化課程。目前，像八段錦、中醫養生、手工非遺等課程已有10多家企業近千人報名參加。

一位年輕媽媽告訴消費日報記者，夜校其實更適合部分下班之後有空閒時間的青年人，自己下班之後就圍著孩子轉，難以抽身，午休時間反倒可以自主支配。

對於青年午校的興起，專家建議，在課程設置上要結合中午時間碎片化的特點，與夜校在內容和形式上形成互補；也有專家認為，這不僅是青年人的多元文化需求，從一定程度上也是他們在尋找一種新的平衡，來調節工作和生活的節奏。

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