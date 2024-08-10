想當美國副總統的華茲 佛山任教舊照曝光 當時叫「阿添」

佛山一中的老師與華茲（左三）騎行遊覽西樵山的留影。（取材自南方都市報）

美國民主黨 總統候選人賀錦麗選了華茲 當副手後，華茲的中國經歷被中國網友熱議。華茲曾在廣東佛山市第一中學任教一年，當時的舊照曝光。並有校友回憶，華茲開朗愛笑，生活簡單，很受師生歡迎，他們都叫他「阿添」，師生還幫他起了個中文名字「田華」；他後來多次重返中國，帶美國高中生來中國旅遊。

被賀錦麗選為副手的明尼蘇達州州長華茲。(路透)

南方都市報報導，對於華茲老師可能成為美國副總統，佛山一中校友說能認識他很幸運，祝福他。

1989年，25歲的華茲從Chadron State College畢業後來到廣東的佛山一中任教。媒體2007年報導，華茲回憶起這段往事時說：「中國正在崛起（China is coming），這就是我去的原因。」華茲當時教授四個班的課，每個班65人，每天大約要上四節課。

一位曾與華茲同住一棟樓的佛山一中校友回憶，華茲的到來讓全校師生都感覺到很稀奇，「他除了上課就是和體育老師們到操場打打籃球，要麽就騎著自行車到街上買東西，生活簡單樸素，感覺是個很開朗的人，經常對我們笑，也很受大家的歡迎。」

華茲在媒體採訪中回憶說，當時他的中國學生給他起了個外號叫「中國地」（Fields of China），他的學生說是「因為你的仁慈像中國的田地一樣大。」

不過，一名自稱是當年華茲學生的網友澄清，其實佛山一中的師生當時是幫他起了個中文名字：田華（直譯為英文變成「中國地」）。

華茲（左二）曾住於背景中佛山一中的教工樓（現已拆除）。（取材自南方都市報）

在佛山的這一年時間裡，華茲努力學習普通話和廣東話，華茲的鄰居表示他們可以用中文簡單交流。

另一位佛山一中校友分享了一則趣事，華茲常和幾位男老師一起打籃球，當時有人會叫他阿添（Tim）。華茲來華第一年的春節，半夜三更有炮仗聲響起，嚇壞了阿添（Tim），他驚叫著打開窗戶不斷四處張望。

佛山一中的師生對華茲都十分友好。華茲的生日是4月6日，為了給他慶生，中國朋友們曾特地舉辦了一個盛大的派對。「去那裡是我做過的最好的事情之一。」回憶起這段經歷，華茲如此評價道。

1990年在佛山任教結束後，華茲離開中國回到家鄉內布拉斯加州 繼續當老師，後來搬到妻子家鄉明尼蘇達州工作。期間他成立了一家名為「Educational Travel Adventures」（「教育旅行冒險」）公司，夫婦每年利用暑假時間帶美國高中生來中國旅遊，活動一直持續到2003年。