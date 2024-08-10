我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

共享電單車入駐紐約法拉盛 居民嫌

大熊貓重返加州 謝鋒：友誼大門一旦打開將不會再關

巴奧／央視記者考「拿捏」英語怎麼說？ 全紅嬋霸氣懟8個字

中國新聞組／北京10日電
CGTN記者突然考全紅嬋英文，但就遭到無情拒絕。（視頻截圖）
CGTN記者突然考全紅嬋英文，但就遭到無情拒絕。（視頻截圖）

巴黎奧運女子10米台跳水決賽中，全紅嬋上演「水花消失術」再現滿分，以425.60分的成績成功衛冕金牌。賽後，CGTN（央視旗下英文頻道）記者竟突然考全紅嬋英文，並表示可以教她英文。對此，全紅嬋以8個字直接拒絕。視頻傳出後，網民大讚「嬋寶」有底氣，也酸記者強行秀優越感。

網傳影片顯示，在接受CGTN記者訪問時，被問到「你總說這個小小巴黎拿捏，我有一個問題現在要考一考，拿捏你知道用英語怎麼說嗎？」，全紅嬋回答「不會」。

記者接著說「我教教你好不好」，全紅嬋回覆「不用了，我不想知道」，她還重複了一次。該名記者只能尷尬的笑，其後將訪問話題轉回跳水場上的表現。

全紅嬋奪冠，收穫大量粉絲贈送公仔。（取材自微博）
全紅嬋奪冠，收穫大量粉絲贈送公仔。（取材自微博）

香港01報導，相關內容在網絡流傳後，引發大量網民不滿，有網民直指該名記者是想展現優越感，記者明顯知道全紅嬋英文不好，「故意問這個問題，還想在全紅嬋面前強行秀優越」、「記者英文這麼好，怎不直接採訪美國運動員」、「記者是不是覺得運動員都沒文化」，還有網民說『全紅嬋應該反問『你知道跳水需要掌握哪些基本要領嗎』」。

不過，全紅嬋直接「無情」拒絕也讓網民看了大樂，「真爽，大部分人缺乏拒絕他人的能力，看起來全紅嬋沒有這方面的困擾。」

目前17歲的全紅蟬曾說過，會去練跳水是以為不用讀書，不過此次她往前巴黎奧運參賽，也非常認真的對鏡頭秀了英文。

全紅嬋 巴黎奧運 香港

上一則

學習需求暴增...夜校難滿足學員 中國青年開始流行上「午校」

延伸閱讀

中國反興奮劑中心反擊 玉淵譚天：總會有算總帳的一天

中國反興奮劑中心反擊 玉淵譚天：總會有算總帳的一天
巴奧／林郁婷捲性別風波 謝淑薇發聲力挺

巴奧／林郁婷捲性別風波 謝淑薇發聲力挺
巴奧／拿金牌回應霸凌 克莉芙：我生來就是女性

巴奧／拿金牌回應霸凌 克莉芙：我生來就是女性
孔雀串流直播巴黎奧運超吸睛 NBC播170億分鐘賽事

孔雀串流直播巴黎奧運超吸睛 NBC播170億分鐘賽事

熱門新聞

巴黎奧運會跳水女子雙人10米台，中國隊組合陳芋汐/全紅嬋獲得冠軍。圖為全紅嬋在賽後展示自己的背包。（中新社）

全紅嬋獎金千萬 家人駁靠她蓋房買車 哥：我們沒問她要錢

2024-08-02 15:19
網友笑稱「全紅嬋把廣式鬆弛感帶進奧運」。(取材自大河報)

巴奧／全紅嬋醜拖鞋、黃雨婷髮夾賣翻 有商家2天接60萬個訂單

2024-08-06 07:30
伊利提前恭喜孫穎莎乒乓女單奪金，但孫後來輸給隊友陳夢，拿銀牌。（取材自微博）

孫穎莎落敗 伊利提前「賀奪金」廣告被罵翻 還點名樊振東

2024-08-04 03:20
被稱為「戰狼」的中國外交部前發言人趙立堅，其妻子湯天如近日又曬出夫妻恩愛照。（取材自微博）

趙立堅妻子自曝罹癌：放棄化療僅剩6個月

2024-08-06 11:10

經濟學人：西方設貿易壁壘 中企贏下全球南方

2024-08-03 02:27
浙江銀行員工徐藝銘抽中巴黎奧運大眾組馬拉松參賽資格，請假時被以為是開玩笑。(取材自潮新聞)

浙江銀行女員工請假「去巴黎比奧運」 主管驚呆：開玩笑吧？

2024-08-07 08:30

超人氣

更多 >
巴奧田徑╱男子4X100公尺接力 美國犯規 加拿大驚喜奪冠

巴奧田徑╱男子4X100公尺接力 美國犯規 加拿大驚喜奪冠
汽車維修避免被坑 去這5個地方較省錢

汽車維修避免被坑 去這5個地方較省錢
大啖櫻桃的季節 但哪些人不適合

大啖櫻桃的季節 但哪些人不適合
巴奧拳擊╱哈利夫奪金 楊柳回應性別爭議：剛聽說

巴奧拳擊╱哈利夫奪金 楊柳回應性別爭議：剛聽說
巴奧乒乓／中國男團擊敗瑞典 奧運五連霸

巴奧乒乓／中國男團擊敗瑞典 奧運五連霸