巴奧／央視記者考「拿捏」英語怎麼說？ 全紅嬋霸氣懟8個字

CGTN記者突然考全紅嬋英文，但就遭到無情拒絕。（視頻截圖）

巴黎奧運 女子10米台跳水決賽中，全紅嬋 上演「水花消失術」再現滿分，以425.60分的成績成功衛冕金牌。賽後，CGTN（央視旗下英文頻道）記者竟突然考全紅嬋英文，並表示可以教她英文。對此，全紅嬋以8個字直接拒絕。視頻傳出後，網民大讚「嬋寶」有底氣，也酸記者強行秀優越感。

網傳影片顯示，在接受CGTN記者訪問時，被問到「你總說這個小小巴黎拿捏，我有一個問題現在要考一考，拿捏你知道用英語怎麼說嗎？」，全紅嬋回答「不會」。

記者接著說「我教教你好不好」，全紅嬋回覆「不用了，我不想知道」，她還重複了一次。該名記者只能尷尬的笑，其後將訪問話題轉回跳水場上的表現。

全紅嬋奪冠，收穫大量粉絲贈送公仔。（取材自微博）

香港 01報導，相關內容在網絡流傳後，引發大量網民不滿，有網民直指該名記者是想展現優越感，記者明顯知道全紅嬋英文不好，「故意問這個問題，還想在全紅嬋面前強行秀優越」、「記者英文這麼好，怎不直接採訪美國運動員」、「記者是不是覺得運動員都沒文化」，還有網民說『全紅嬋應該反問『你知道跳水需要掌握哪些基本要領嗎』」。

不過，全紅嬋直接「無情」拒絕也讓網民看了大樂，「真爽，大部分人缺乏拒絕他人的能力，看起來全紅嬋沒有這方面的困擾。」

目前17歲的全紅蟬曾說過，會去練跳水是以為不用讀書，不過此次她往前巴黎奧運參賽，也非常認真的對鏡頭秀了英文。