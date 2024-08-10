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巴奧／00後小將獨特鬆弛感 貢獻中國半數奧運金牌

中國新聞組／北京10日電
奧運冠軍、中國射擊選手盛李豪和黃雨婷。（新華社）
奧運冠軍、中國射擊選手盛李豪和黃雨婷。（新華社）

巴黎奧運各國獎牌榜，截至北京時間今天上午8時，中國和美國都各拿下了33面金牌， 在金牌榜並列第一。其中，00後小將貢獻了中國超半數金牌，共計16枚。官媒稱，這顯示這一代年輕運動員正逐漸成為中國體育的重要力量，且這批00後「敢打敢拚、熱血沸騰且大方表達、自信飛揚」，「水靈靈」的00後已開始扛起奧運大旗。

據巴黎奧運官方統計，目前中國及美國在獎牌榜明顯領先，都各獲33面金牌，但在銀牌、銅牌數上，美國各以39面、39面領先中國的27面、23面，總獎牌數也是美國以111面勝於中國的83面。澳洲排第三，獎牌總數48面，日本升至第四，總獎牌數37面。

據中國官媒新華社報導，在巴黎奧運上，00後運動員以其獨特的鬆弛感和卓越的表現成為了網路熱議的焦點。據統計，中國代表團中有43.7%的成員是00後，他們的活力和才華不僅體現在高水平的競技能力上，更表現在賽場內外的自信與擔當。截至北京時間8月10日，中國代表團共收穫33枚金牌，其中16枚金牌與00後運動員緊密相關，半數以上是由00後小將們貢獻。

中國游泳運動員潘展樂。（新華社）
中國游泳運動員潘展樂。（新華社）

比如，黃雨婷、盛李豪無懼壓力，沉穩射落奧運首金；20歲生日當天，潘展樂與隊友強勢逆轉奪冠，打破美國在男子4x100米混接項目長達40年的壟斷；21歲的鄭欽文，力壓歐美強手摘得中國首塊女網單打金牌；18歲的鄧雅文，為中國贏下小輪車自由式項目的奧運首金；練俊傑、王楚欽與孫穎莎的乒乓球混雙金牌，鄧雅文在女子自由式小輪車公園賽中的突破，以及陳芋汐與全紅嬋在跳水項目上的穩定發揮，都彰顯了00後運動員的實力與風采。

令人印象深刻的還有他們大方表達、自信飛揚的精神風貌。取得勝利，比如，潘展樂放言「冠軍是我們的，不滿意的應該是別人」；鄭欽文說「勇敢地去做夢，人生就是不虛此行」；全紅嬋調侃「小小巴黎，拿捏！」等，讓世界看到了新時代中國青年的風采。

00後運動員不僅在金牌爭奪中表現出色，許多銀牌和銅牌獲得者同樣是他們中的佼佼者。例如，20歲的唐錢婷在女子100米蛙泳中摘得銀牌，而程玉潔、余依婷等四位00後在女子4x100米自由泳接力中贏得了銅牌等。都顯示「水靈靈的00後開始扛事兒了」。

巴黎奧運 全紅嬋 澳洲

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