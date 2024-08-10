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5個月騎行11國 深圳男圓奧運夢 日均騎150公里、共1.1萬公里

中國新聞組／北京10日電
明戈興奮地站在艾菲爾鐵塔和凱旋門前，在單車上比出「大拇指」的經典拍照姿勢。(取材自讀特新聞／受訪者供圖)
明戈興奮地站在艾菲爾鐵塔和凱旋門前，在單車上比出「大拇指」的經典拍照姿勢。(取材自讀特新聞／受訪者供圖)

25歲深圳青年明戈（化名）騎單車從深圳出發，平均每天騎行150公里，5個月共騎行1.1萬公里，穿越11個國家，在法國巴黎奧運開幕前抵達巴黎，看了開幕式和曲棍球等比賽，還參觀了羅浮宮等名勝。他說，奧運不僅是一場狂歡，也象徵人類能夠超越一切界限，所以他準備了一年並辭掉了工作，經歷這段「苦行僧」般的騎行，沿途的美景與處處溫暖，是他此行最大收穫。

騎行路線。(取材自讀特新聞／受訪者供圖)
騎行路線。(取材自讀特新聞／受訪者供圖)

香港文匯報報導，1999年出生的明戈是2023屆深圳大學計算機系的畢業生，這次長途騎行前，他準備了近一年時間，出發前半年他辭掉了工作，增加體能訓練。出發一刻才告訴父母。「我是鐵了心要去做這個事情。」

明戈在義大利偶遇了騎行前輩朱志文。(取材自讀特新聞／受訪者供圖)
明戈在義大利偶遇了騎行前輩朱志文。(取材自讀特新聞／受訪者供圖)

2月23日，明戈從深圳坪山出發，途經哈薩克、烏茲別克、亞塞拜然、喬治亞、土耳其、希臘、義大利、聖馬利諾、瑞士到達法國巴黎。「孫穎莎和陳夢是我最關注的運動員，這次陳夢拿了冠軍我感覺非常開心。」

兩周的奧運之旅，讓他最難忘的還是開幕式，尤其是法國女歌手在塞納河上演唱「Imagine」的畫面，「屏幕上寫著『We stand and call for peace』，我理解為『我們來到這裡是為了呼籲和平』，這句話特別震撼。」

明戈表示，遇到很多好心人，路上遇到國外的警察時，對方會暖心地遞來一瓶飲料。

明戈坦言，他選擇了一條最短的路線。平均每天騎行約150公里，最多時達到200公里。每天都會保證十小時的騎行時間，早上9點左右出發，晚上休息的時間根據日落時間來定。用明戈的話來說，這是段「苦行僧」般的騎行。兩個多月到達亞塞拜然，連日降雨讓他的視線變得模糊，成群的大狗窮追不捨，讓他的精神更加瀕臨崩潰，直到抵達喬治亞的第比利斯花了好幾天的時間來休整和恢復。這段艱難的時期，女朋友在電話上的支持幫助他度過心理難關。

8月8日，明戈回到深圳，他表示自己內心一直有奧運情結，這也是他此次騎行去巴黎的部分原因，「我可能會做一個全程的一個紀錄片，讓更多的騎友參考我去完成他們的夢想，完成他們想做的事情。」

巴黎奧運 義大利 哈薩克

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