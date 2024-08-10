更高級別出手了？ 「盜屍拆骨」報導被封 網諷：一日沒上網就錯過

揭發事件的易勝華個人微博與盜竊屍體相關帖文已找不到，最新更新停留在4月30日(左)，易勝華也在微博表示看不到相關帖文(中)。官方回應盜竊屍體事件的報道內容更已被刪除(右)。(微博截圖)

知名法律博主律師易勝華近日披露駭人聽聞的「盜屍拆骨」製醫材事件登上微博熱搜，但相關報導、話題和詞條在互聯網一夜之間被封禁、下架，僅顯示「404 not found」，易勝華在個人微博的發帖也「被消失」，他自嘲「看來是更高級別的出手了」。這看來迅速又大規模的屏蔽引發網民反彈，有人諷「一日沒上網就錯過4000屍案」，也有人擔憂易勝華的人身安全。

據自由亞洲電台報導，易勝華在其微博披露山西奧瑞生物材料公司在2015年1月到2023年7月，涉通過從四川、廣西、雲南、重慶、貴州、山東等地非法購買遺體、殘肢作為原材料，處理後用於生產「同種異體骨植入性材料」產品，再銷往各地醫療機構，收入達3.8億元人民幣，共75人被控盜竊、侮辱、故意毁壞屍體罪起訴。

但事件曝光後，易勝華許多微博貼文消失，與該案相關的多個關鍵詞和報導被屏蔽，易勝華稱「自己還能看到那些微博，但別人都看不見，看來是更高級別的出手了」。相關話題也一夜之間從熱搜下架，引發網民反彈。有網民仍保留易勝華發文稱，「熱搜撤了。司法局的電話接二連三來了」，並稱他不能接受外媒採訪，他的目標是推動監管和立法，不希望未來死無全屍。

報導稱，不少網民自行發帖感謝易勝華曝光此事，並轉發易勝華的新作，讚他勇者不懼，書如其人，讓人佩服。也有網民說已把易勝華的貼文存檔。

另外，在微博依然找到多則與事件相關的報導貼文，但出現無法顯示轉發內容和貼文已被刪或出現「404頁面已被刪除」、「404 not found」字句情況。搜尋「起底非法購買遺體製作植入材料公司」等關鍵詞也出現類似的情況。

而在盜賣遺體關鍵詞在熱搜消失的同時，一則題為「美殯儀館藏大量腐屍被判罰9.5億美元」的報導出現在微博熱搜榜，引來大批網民質疑「熱搜變了，誰在轉移焦點？」稱中國發生盜竊遺體事件的同時美國也出事，實在太過巧合。也有人反問山西盜屍案是否是從美國學來的，是否要美國負責。