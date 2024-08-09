中國首例 單身女性尋求凍卵終審敗訴 徐棗棗：意料之中

徐棗棗展示收到的郵件，裡面是法院判決書。(取材自南方都市報)

「很遺憾告訴大家，凍卵案二審依然是被駁回了上訴請求，維持原判。」中國首例單身女性爭取凍卵案當事人徐棗棗在視頻中讀出判決結果，未婚的她因為無法提供結婚證，被首都醫科大學附屬北京婦產醫院（以下簡稱北京婦產醫院）拒絕凍卵，此案歷經一審、二審，至此以駁回原告所有訴訟請求而告終。

南方都市報報導，徐棗棗收到判決書，最後的結果為上訴請求不能成立，應予駁回。一審判決認定事實清楚，適用法律正確，應予維持，依法駁回上訴，維持原判。本判決為終審判決。徐棗棗說，「被駁回了。怎麼說呢，這個結果也算是在意料之中吧。」

目前中國對凍卵等輔助生殖技術的規定，輔助生殖技術只能由已婚夫婦行使，單身女性並不享有該權利。近些年隨著生育政策大幅調整，有不少觀點認為這個規定落後於當前社會現實。

判決書顯示，北京市第三中級人民法院援引多項法律規定認為，北京婦產醫院拒絕為徐棗棗凍卵的行為，不構成對徐棗棗侵權，也因此，二審法院未採信專家論證意見和學術觀點。

在判決書結尾，法院也給出了一句柔性表述：「隨著我國生育政策的進一步調整，相關醫療衛生法律、法規、規章、診療規範、醫學倫理規範也可能發生相應變化，待條件具備後，徐棗棗與相關醫療機構可另行解決相應爭議。」

30歲那年，徐棗棗有了凍卵的想法，而後被拒。31歲生日當天，她首次去法院申請立案。36歲這年，她拿到了終審結果。橫跨六年的「中國首例單身女性爭取凍卵案」最終以原告敗訴而結束。