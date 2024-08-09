變相剝削？奇瑞汽車「345」策略被罵翻
中國汽車市場內卷嚴重，一份奇瑞集團內部會議精神的截圖文件近日曝光，顯示奇瑞汽車實施「345」策略，要求提升員工效率，「3個人幹5個人活，拿4個人的工資」，引發網友群嘲，批是變相剝削；奇瑞證實確有此事，聲稱也相應關懷並提升員工幸福感。
據澎湃新聞報導，奇瑞新聞發言人金弋波表示，網上流傳的內部刊物截圖中提到的人員效率「345」策略，是一個績效管理目標，也是早年一些公司探索管理創新的經驗，目的在於提升工作效率和品質，並不是簡單的工作量加減法和成本削減。
他強調，奇瑞「345」策略在提升效率的同時，特別強調了對員工的關懷，提升員工的幸福感，但網上很多言論都忽視了這些背景和內涵，完全解讀錯了方向。
這份會議精神提到，要摒棄過去簡單粗暴的人海戰術、疲勞戰術，全力打造「幸福奇瑞」，要把員工當成家人一樣看待，要對他們的健康幸福負責。「要提高加班效率，堅決杜絕無效加班、沒有質量的加班。」
金弋波還強調，奇瑞27年來，每個月15號固定發放工資，從未延遲過一次；多年來面對金融危機、行業負增長等環境，奇瑞從來沒有大量裁員，就是希望再難也要保住大家的飯碗；近10年，奇瑞有8年調漲員工薪資。
社群訊息顯示，奇瑞坦承實施「345」後，許多網友在相關新聞討論區吐苦水，指現在很多公司就是想辭退人，不想賠償就打著增效和改革的幌子，變相剝削和逼走員工；反譏「4個人分5個人工資幹3個人活，幸福感才能提升」。
但也有網友表示，現在很多公司普遍要求3個人幹6個人的活，只拿兩個人的工資，剝削沒有底線；奇瑞沒降薪還調薪，已經贏過90%以上的民營公司，算是「良心企業」了。
數據顯示，奇瑞汽車今年業績大幅成長，上半年銷量首度突破百萬達到105.77萬輛，在中國排名第三，僅次於比亞迪與福斯汽車。
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