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變相剝削？奇瑞汽車「345」策略被罵翻

中國新聞組╱綜合報導
奇瑞新能源汽車股份有限公司石家莊分公司的工人在總裝車間生產線上工作。(新華社)
奇瑞新能源汽車股份有限公司石家莊分公司的工人在總裝車間生產線上工作。(新華社)

中國汽車市場內卷嚴重，一份奇瑞集團內部會議精神的截圖文件近日曝光，顯示奇瑞汽車實施「345」策略，要求提升員工效率，「3個人幹5個人活，拿4個人的工資」，引發網友群嘲，批是變相剝削；奇瑞證實確有此事，聲稱也相應關懷並提升員工幸福感。

據澎湃新聞報導，奇瑞新聞發言人金弋波表示，網上流傳的內部刊物截圖中提到的人員效率「345」策略，是一個績效管理目標，也是早年一些公司探索管理創新的經驗，目的在於提升工作效率和品質，並不是簡單的工作量加減法和成本削減。

他強調，奇瑞「345」策略在提升效率的同時，特別強調了對員工的關懷，提升員工的幸福感，但網上很多言論都忽視了這些背景和內涵，完全解讀錯了方向。

這份會議精神提到，要摒棄過去簡單粗暴的人海戰術、疲勞戰術，全力打造「幸福奇瑞」，要把員工當成家人一樣看待，要對他們的健康幸福負責。「要提高加班效率，堅決杜絕無效加班、沒有質量的加班。」

金弋波還強調，奇瑞27年來，每個月15號固定發放工資，從未延遲過一次；多年來面對金融危機、行業負增長等環境，奇瑞從來沒有大量裁員，就是希望再難也要保住大家的飯碗；近10年，奇瑞有8年調漲員工薪資。

社群訊息顯示，奇瑞坦承實施「345」後，許多網友在相關新聞討論區吐苦水，指現在很多公司就是想辭退人，不想賠償就打著增效和改革的幌子，變相剝削和逼走員工；反譏「4個人分5個人工資幹3個人活，幸福感才能提升」。

但也有網友表示，現在很多公司普遍要求3個人幹6個人的活，只拿兩個人的工資，剝削沒有底線；奇瑞沒降薪還調薪，已經贏過90%以上的民營公司，算是「良心企業」了。

數據顯示，奇瑞汽車今年業績大幅成長，上半年銷量首度突破百萬達到105.77萬輛，在中國排名第三，僅次於比亞迪與福斯汽車。

奇瑞工廠的工人正在組裝汽車。(新華社)
奇瑞工廠的工人正在組裝汽車。(新華社)

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